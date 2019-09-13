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Çorlu Deresi simsiyah akmaya devam ediyor

TEKİRDAĞ (İHA) - Adeta açık kanalizasyonunu andıran görüntüsü ile bölgenin kanayan bir yarası haline gelen ve iyileştirilmesi adına önemli yatırımlar yapılan Çorlu Deresi’nde değişen bir durum yok. Hala simsiyah akan dere etrafına kötü kokular ve hastalık saçmaya devam ediyor.

Çevre 13.09.2019, 15:23 13.09.2019, 15:30

TEKİRDAĞ (İHA) - Adeta açık kanalizasyonunu andıran görüntüsü ile bölgenin kanayan bir yarası haline gelen ve iyileştirilmesi adına önemli yatırımlar yapılan Çorlu Deresi’nde değişen bir durum yok. Hala simsiyah akan dere etrafına kötü kokular ve hastalık saçmaya devam ediyor.

Ergene Nehri’nin temizlenmesi adına başlatılan Şafak Harekatı kapsamında temizlenmesi öngörülen derelerden biri olan ve çevresindeki sanayi kuruluşlarının atıkları nedeniyle ekseriyetle siyah, zaman zaman da fabrikalarda kullanılan boyaların renginde akan Çorlu Deresi ile ilgili yeni bir gelişme yok.

Şehrin atık sularının da karıştığı derenin içler acısı durumunun daha ne kadar böyle devam edeceği ise şimdilik bilinmiyor.

(İHA)

#çevre #Çorlu Deresi
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