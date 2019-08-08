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Depremde caminin minaresi kaydı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda caminin minaresi kaydı. Vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Çevre 08.08.2019, 17:52
Depremde caminin minaresi kaydı
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Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda caminin minaresi kaydı. Vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 14.25 sıralarında 6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kurtluca Mahallesinde sarsıntılar sonucunda sıvaları dökülen caminin minaresi kaydı.

(Bülent Çakır/İHA)
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