Deriner Barajı dolulukta yüzde yüz seviyeye ulaştı, asırlık köy yeniden sular altında kaldı

Artvin’de Çoruh Nehri üzerine kurulan Deriner Barajı yüzde yüze doluluk seviyesine ulaşınca asırlık köy yeniden sular altında kaldı.

Artvin’de bulunan Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı yüzde yüz doluluk seviyesine ulaştı. Kış aylarında suların çekilmesiyle Baraj gölü nedeniyle daha önce su altında kalan Narlık köyünün eski yerleşim yeri yeniden su yüzeyine çıkmıştı. Bir dönem nahiye olan köyde askeriye, ilkokul, orta, okul sağlık ocağı bulunuyor. Bunun yanı sıra tarım arazileriyle, bölgenin en kalabalık köyleri arasında yer alıyordu. Sular çekilmesiyle asırlık köyden cami, okul ve evlerin görünür hale gelmişti. Son dönemde yüzde yüz doluluk seviyesine ulaşan Deriner Barajı nedeniyle yükselen baraj suları asırlık Narlık köyünü yeniden sular altında bıraktı.

(İHA)