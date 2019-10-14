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Dipsizgöl şelalesi büyülüyor
Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor.
Çevre 14.10.2019, 11:05 14.10.2019, 11:30
Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor.
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl şelalesi, Sonbahar mevsiminde de doğa severlerin uğrak yeri oldu. Ağaçların yapraklarının sararması ile faklı bir güzelliğe bürünen şelale, adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Şelaleyi ziyaret edenler, baharda olduğu kadar Dipsizgöl şelalesinin Sonbahar mevsiminde de güzel göründüğünü belirtip, “Dinlenmek ve güzel vakit geçirmek için buraya geliyoruz. Şelaleyi Sonbahar’da görmeyenlerin mutlaka gelip görmesi gerekir” dedi.
(OE-GF-AŞ-Y)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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