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Dişi çubuklu balinalar yavrularına “fısıldıyor“

Atlas Okyanusu'nda yaşayan dişi çubuklu balinaların, avcı hayvanlardan korumak için sesleri duyulmasın diye yavrularına "fısıldadığı" bildirildi.

Çevre 09.10.2019, 13:20 09.10.2019, 13:40
Dişi çubuklu balinalar yavrularına “fısıldıyor“

ANKARA (AA) - Atlas Okyanusu'nda yaşayan dişi çubuklu balinaların, avcı hayvanlardan korumak için sesleri duyulmasın diye yavrularına "fısıldadığı" bildirildi.

Phys.org'un haberine göre, bir grup bilim insanı, Atlas Okyanusu'nda ses örneklerini incelemek için çubuklu balinaların gövdelerine mikrofonlar yerleştirdi.

Ses kayıtlarını inceleyen uzmanlar, anne ve yavruların, genç veya hamile çubuklu balinalarla kıyaslandığında yüksek, uzak mesafeye ulaşan seslerini azalttığını, iletişim kurmak için çok düşük sesleri kullanmayı artırdığını gözlemledi.

Annelerle ile yavruları arasındaki bu fısıldaşmaların nedeninin, annenin yavrusunu avcı hayvanlardan koruma içgüdüsü olduğu belirtildi.

Nesli tükenme tehdidi altında olan çubuklu balinaların tipik seslenmesinin, bir kilometre öteden duyulabildiği, alçalttıklarında ise seslerinin 100 metre mesafede işitilebilir olduğu kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları "Biology Letters" dergisinde yayımlandı.

Katil balinalar gibi yırtıcıların denizde avlarının yerini tespit edebilmek için seslerden faydalandığı düşünülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Atlas Okyanusu #dişi çubuklu balinalar
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