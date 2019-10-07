Dünyanın en eski köprüsüne sprey boya ile yazı yazdılar
Dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü olan Taşköprü’nün üzerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Yazılan yazıları gören vatandaşlar tepki gösterdi.
Dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü olan Taşköprü’nün üzerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Yazılan yazıları gören vatandaşlar tepki gösterdi.
Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından mimar Auxentius’a inşa ettirilerek ’Justinian Köprüsü’ adı verilen, zamanla Taşköprü adını alan ve halen kullanılan bin 635 yıllık Taşköprü’ye sprey boyalarla yazılan yazıları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. “Ben hayalimi küllükte taşıyorum. Deryam. Emrah, Erdal Şen ortaklar çapraz. Ali Sami. Hadi gel buluşalım. Baran, Beren, Polat” şeklindeki yazıları kimlerin yazdığı ise bilinmiyor.
Dünyanın halen şehir içi trafikte kullanılan en eski köprüsü olma özelliğini de taşıyan Taşköprü’de sprey boya yazılan yazılardan bazılarının, yine aynı renk boyalar ile üzerinin boyanmak istendiği görüldü.
“KÖPRÜMÜZE BAKMIYORLAR”
Ömer Ataş isimli vatandaş ise “Tarihi eserleri korumamız gerekiyor. Bu tür yazıları kimse beğenmiyor. İnsanlar işine, çocuklar okula gidiyor bu mantıksız bir şey. Burası turistlerin geldiği bir yer. Belediye bakım yapmalı. Burası dünyanın en eski köprülerinden birisi” diyerek tepkisini gösterdi.
"GÖZE HOŞ GÖZÜKMÜYOR"
Öğrenci Berfin Pekta de, "Ben her sabah bu yoldan gidip geliyorum böyle eski bir köprü yazılar falan yazıyorlar hoş değil. Giderken de hoş gözükmüyor gözümüze. Buranın bir tarihi var. Bunların silinmesini isteriz. Gerekli kişilere buradan söyleyelim” ifadelerini kullandı.
Adana’nın simgesi olarak kabul edilen ve aslen 21 gözlü olan Taşköprü, Seyhan Nehri’nin ıslahı sırasında 7 gözünün toprak altında kalmasıyla 14 gözlü olarak hizmet veriyor. Taşköprü, 8,7 metre genişliğinde ve 291 metre uzunluğunda.(İHA)
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