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Flamingolar kışı geçirmek için Hersek’e geldi
Her yıl kışı geçirmek için Yalova’nın Altınova bölgesinde bulunan Hersek lagününe gelen flamingolar bu yıl sayıları artarak bölgeye ulaştı. Sayıları 500’ün üzerine çıkan kuşlar gölü turuncuya boyadı..
Çevre 20.09.2019, 11:40 20.09.2019, 12:13
Her yıl kışı geçirmek için Yalova’nın Altınova bölgesinde bulunan Hersek lagününe gelen flamingolar bu yıl sayıları artarak bölgeye ulaştı. Sayıları 500’ün üzerine çıkan kuşlar gölü turuncuya boyadı..
Flamingolar 2020 Haziran ayına kadar Hersek lagününde beslenecek ve kış aylarını burada geçirdikten sonra üremek için başka bölgelere göç edecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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