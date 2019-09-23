İklim krizine dikkat çekmek için festival...

Türkiye’de iklim krizine dikkat çekmeye ve harekete geçmeye yönelik olarak farklı sivil toplum ve çevre kuruluşlarının başlattığı İstanbul’da yapılacak olan Sıfır Gelecek Festivali’ne, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda’da katılım sağlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de “Sıfır Gelecek Kampanyası’yla bir araya gelen çevre ve ekoloji örgütleri tüm dünyayla bugün aynı anda “küresel iklim grevi” gerçekleştirdi. İklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle ve “Gelecek için Cumalar” dayanışma ağının çağrısıyla bugün başlayan eylemler yedi gün sürecek.

İklim krizi için harekete geçen sivil toplum kuruluşlarının başlattığı “Sıfır Gelecek” kampanyasına destek vermek için İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğe, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda katılarak gençlerle grevi, iklim krizini ve sonrasını konuştu.

İklim krizinde önemli ve acil değişikliğe gidilmesi gerektiğinin önemini vurgulayan Ekrem Eray Arda, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Çevre bilincine henüz sahip olamamış birçok insan var. Daha önce Deniz Çevikuş’un takipçisi olacağımı ve ona elimden gelen desteği vereceğimi sosyal medyadan da söylemiştim.

Bugün burada toplanan gençlerin arzusu, içinde yaşadığımız gezegenin çöküşüne dur demek ve yetkililere seslenmekti. Biz de onlarla birlikte #20EylülİklimGrevi ‘ne katıldık ve yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik.” dedi.

İklim Grevinin Baş Mimarı Gençlerimiz

Demokrat Parti olarak konunun takipçisi olacağını söyleyen Arda, “İklim için acil durum ilan edilmesi konusunu, İl ve İlçe Meclis’ine taşıyacağız. Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal’da bu konuda oldukça hassas. Aynı hassasiyeti TBMM’ye taşımak için elimizden geleni yapacağız, emin olun.” dedi.

Ekrem Eray Arda gençlerin çalışmalara ilişkin de “İklim grevinin baş mimarları çocuklarımıza, gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle biz de partimiz adına son orman yangınlarında kaybettiğimiz Muğla bölgesini tekrar yeşillendirmek için ağaç dikiyoruz. Herkesin elinden gelen tüm yardımı yapacağından hiç şüphem yok.”