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Kapadokya’da güneşin görsel şöleni

Balon turizmi ile dünyanın ilgisini üzerine çeken Ürgüp’de gün batımında ve gün doğumunda görsel şölen yaşanıyor.

Çevre 11.09.2019, 11:17 11.09.2019, 12:50
Kapadokya’da güneşin görsel şöleni
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Balon turizmi ile dünyanın ilgisini üzerine çeken Ürgüp’de gün batımında ve gün doğumunda görsel şölen yaşanıyor.

Dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistler Kapadokya’da gün doğumunu balon gezisi ile karşılarken, Kızılçukur’da da günü batırmanın keyfini yaşıyor. Gün doğumunu balondan izleyenler kadar seyir teraslarından izleyenler de eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor. Muhteşem bir görsel şölene sahne olan Kapadokya’da güneşin doğduğu ve battığı anda ortaya çıkan renkler ise fotoğraf karelerine yansıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Görsel şölen #Balon turizmi #kapadokya
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