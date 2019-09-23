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Kayseri’de muhteşem gün batımı

Kayseri’de, Cumhuriyet Meydanı’nda çekilen gün batımı videosu büyük beğeni topladı.

Çevre 23.09.2019, 10:49 23.09.2019, 11:03
Kayseri’de muhteşem gün batımı
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Kayseri’de, Cumhuriyet Meydanı’nda çekilen gün batımı videosu büyük beğeni topladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü fotoğrafçısı İsmail Tolga Pekşen’in Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki gün batımı video çalışması izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Yaklaşık 20 saniyelik videoda kadrajına Ali Dağı, Atatürk heykeli, tarihi Kayseri Kalesi, Bürüngüz Camii ve Erciyes Dağı’nı alan Pekşen’in deklanşöre bastığı andan itibaren çekilen görüntü gün batımına kadar devam etti.

Gün batımında ise Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki muhteşem ışık görseli izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Cumhuriyet Meydanı #kayseri
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