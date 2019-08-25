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Kocaeli’de yaralı kuşlar tedavi edilerek doğaya salındı
Kocaeli’de yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Büyükşehir veterinerleri tarafından tedavi ederek doğal yaşamlarına kavuşturuldu.
Çevre 25.08.2019, 13:42
Kocaeli’de çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanlar tedavi edilerek yeniden doğal yaşamlarına kavuşuyor. Bu kapsamda yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilerek tedavi altına alındı. Kandıra’da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde getirilen kanadı kırık balıkçıl kuşu, yaralı leylek ve martı uzman veteriner hekimler tarafından tedavi ve pansuman yapılarak, yaşama tutunması sağlandı. Tedavileri sonrası uzman ekipler tarafından gözetim altında tutulan kuşlar, iyileştikten sonra yeniden doğal yaşam ortamlarına kavuşturuldu.(Ömer Faruk Cankurt/İHA)
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