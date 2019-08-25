Son Dakika
Teröristlerle çıkan çatışmada kahraman 3 asker şehit oldu
Çankaya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı seferberliği
Galatasaray’dan UEFA Süper Kupa’nın yıl dönümü paylaşımı
Teröristler hendekleri terk ediyor
Çocuk tacizi şüphelisi linç edilmek istendi
"Huzur Akdeniz" uygulamasında 24 bin 170 kişi sorgulandı
İsrail ordusu: "Şam’da İran hedeflerini vurduk"
Şırnak’taki kalekol saldırısına ilişkin 3 tutuklama
Serviste öğrenci unutmaya yerli çözüm
9 PKK’lı teröriste daha ’Pençe’ indi

Kocaeli’de yaralı kuşlar tedavi edilerek doğaya salındı

Kocaeli’de yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Büyükşehir veterinerleri tarafından tedavi ederek doğal yaşamlarına kavuşturuldu.

Çevre 25.08.2019, 13:42

Kocaeli’de yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Büyükşehir veterinerleri tarafından tedavi ederek doğal yaşamlarına kavuşturuldu.

Kocaeli’de çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanlar tedavi edilerek yeniden doğal yaşamlarına kavuşuyor. Bu kapsamda yaralı halde bulunan leylek, balıkçıl ve martı kuşları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilerek tedavi altına alındı. Kandıra’da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde getirilen kanadı kırık balıkçıl kuşu, yaralı leylek ve martı uzman veteriner hekimler tarafından tedavi ve pansuman yapılarak, yaşama tutunması sağlandı. Tedavileri sonrası uzman ekipler tarafından gözetim altında tutulan kuşlar, iyileştikten sonra yeniden doğal yaşam ortamlarına kavuşturuldu.

(Ömer Faruk Cankurt/İHA)
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
İmsak 04:31
Güneş 06:02
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:40
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Sivasspor 1 3
4. Malatyaspor 1 3
5. Denizlispor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Ankaragücü 2 2
10. Trabzonspor 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Kayserispor 2 1
13. Kasımpaşa 2 1
14. Gençlerbirliği 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 2 6
2. Adana Demirspor 2 4
3. Keçiörengücü 2 4
4. Ümraniye 1 3
5. Menemen Belediyespor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Balıkesirspor 2 3
10. İstanbulspor 1 1
11. Erzurum BB 2 1
12. Boluspor 2 1
13. Adanaspor 1 0
14. Altay 1 0
15. Altınordu 2 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Arsenal 3 6
3. Leicester City 3 5
4. Man City 2 4
5. M. United 3 4
6. Tottenham 2 4
7. Brighton 3 4
8. Bournemouth 2 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Everton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. West Ham 3 4
14. Burnley 2 3
15. Aston Villa 3 3
16. Norwich City 3 3
17. Southampton 3 3
18. Wolverhampton 2 2
19. Newcastle 2 0
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 2 4
3. Real Valladolid 2 4
4. Athletic Bilbao 2 4
5. Osasuna 2 4
6. Mallorca 1 3
7. Atlético Madrid 1 3
8. Deportivo Alaves 1 3
9. Levante 2 3
10. Celta de Vigo 2 3
11. Real Sociedad 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 2 1
15. Getafe 2 1
16. Valencia 2 1
17. Real Betis 1 0
18. Barcelona 1 0
19. Leganés 1 0
20. Espanyol 1 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@