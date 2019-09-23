Lenzing Grubu'ndan çevreye duyarlı özel elyaf

Yenilenebilir ağaç ham maddesinden çevreye duyarlı özel elyaflar üreten Lenzing Grubu, nonwoven endüstrisinde çevre dostu viskon elyafların üretimini iyileştiren 'Eco Care' teknolojisini tanıttı. Eco Care teknolojisi, yaşam döngüsü boyunca yüksek çevre standartlarını karşılayan ürün ve hizmetlere verilen bir çevresel mükemmellik etiketi olan AB Ecolabel’in temelindeki kurallar kapsamında çevreye duyarlı bir üretim süreciyle öne çıkıyor. Eco Care teknolojisi ile VEOCEL™ Özel Viskon elyafların üretimi, jenerik viskona kıyasla %50'ye varan oranda daha düşük emisyon ve su etkisi oluşturur. Higg MSI™ araçlarına göre, VEOCEL™ Özel Viskon elyafların üretim sürecinde CO 2 emisyonlarının salınımı ve fosil kaynaklarının kullanımı sektör ortalamasının yaklaşık yarısı oranında bulunyor.

Sürdürülebilir ağaç kaynaklarından elde edilen Eco Care teknolojili VEOCEL™ Özel Viskon elyafları, çeşitli kuru ve ıslak mendiller, yetişkin/kadın pedi ve bebek bezi gibi bebek, vücut ve ev bakımında çok sayıda nonwoven uygulaması için ideal. Nonwoven endüstrisinde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler için ortak bir zemin oluşturan VEOCEL™ Özel Viskon elyafları, lyocell gibi diğer selülozik elyaflar için ise esnek bir karışım partneri.

Lenzing AG Global Nonwoven Departmanı Başkan Yardımcısı Jürgen Eizinger, “Geçtiğimiz günlerde markamızın tüm değer zinciri boyunca bir güven etiketi olarak konumlanmasına yardımcı olacak VEOCEL™ yeni sertifikalandırma kriterlerini açıkladık. VEOCEL™ marka logosu, artık tamamıyla selülozik ve biyoçözünür hammadde karışımlarının kullanıldığı ürünlerde yer alacak. Yeni Eco Care teknolojisi, VEOCELTM markalı elyafarın daha çeşitli nonwoven ürünlerde kullanılmasını mümkün hale getirerek sektörde daha büyük bir sürdürülebilirlik etkisi yaratacak. Bu VEOCEL™ markası için çok önemli başka bir gelişme. Gelecekte, Eco Care teknolojili VEOCEL™ Özel Viskon elyafları, nonwoven uygulamalarında uygun maliyetli sürdürülebilir bir alternatif olarak daha fazla sürdürülebilir elyaf üretimine katkıda bulunacak” dedi.

Eizinger, “2019 VEOCEL™ için heyecan verici bir yıl. Nonwoven pazarında inovasyon ve şeffaflığı teşvik ederek daha doğa dostu bir gelecek yaratmak için iş ortaklarımızla yakın iş birliğine devam edeceğiz.” diye ekledi.

VEOCEL™ Özel Viskon elyaflar, suyu doğal bir şekilde çekip emerek nonwoven ürünlerde homojen bir sıvı dağılımı sağlıyor. Bu özellik, kuru ve ıslak mendillerde olduğu kadar emici hijyenik ürünlerde de güvenli bir temizliğin yanında ciltte yarattığı konfor etkisiyle önem taşıyor. Eco Care teknolojisi ile üretilen, temiz ve güvenli olarak sertifikalı bu elyaflar, hayvanlardan elde edilen malzemeler içermiyor. Kanadalı kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Canopy'nin 2017 Hot Button Raporunda Lenzing, sürdürülebilir ağaç ve hamur tedarik uygulamalarından dolayı dünya genelinde en iyi viskon ürünleri üreticileri arasında yer aldı.