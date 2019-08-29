Son Dakika
Keçiören’de korkutan yangın
Quaresma, Kasımpaşa’da
PFDK’dan Seri’ye 2 maç men cezası
ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem
İngilizler Boris Johnson’a karşı imza topluyor
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’dan ’Kapalı Maraş’ mesajı
Aykut Kocaman’a genç sporculardan yoğun ilgi
Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı
Avrupa’da panik: 100 kişi hayatını kaybetti
"Bu plan bizim küresel ticaretten aldığımız payı artırır"

Macaristan’da halkalanan leylek Soma’da ortaya çıktı

Macaristan’ın Budapeşte kentinde halkalanan leylek, yaklaşık 2 bin kilometre ötede Manisa’nın Soma ilçesinde bitkin bir vaziyette bulundu.

Çevre 29.08.2019, 17:38
Macaristan’da halkalanan leylek Soma’da ortaya çıktı

Macaristan’ın Budapeşte kentinde halkalanan leylek, yaklaşık 2 bin kilometre ötede Manisa’nın Soma ilçesinde bitkin bir vaziyette bulundu.

Manisa’nın Soma ilçesinde Devlet Demir Yolları görevlilerince ölmek üzereyken bulunan leylek, Soma Belediyesi veteriner hekimi tarafından tedaviye alındı. Soma ilçesi Hatun Mahallesi’nde Devlet Demir Yolları görevlileri bitkin halde bir leyleğe rastladı. Hemen Manisa Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayan görevliler, leyleği Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen leylek, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı. Ayaklarında Macaristan Budapeşte menşeli işaret bileziği bulunan leylek, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacak.

(Yılmaz Sarıpınar/İHA)
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@