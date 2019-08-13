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Marmara Adası’nda ağaçlandırma seferberliği

Marmara Adası’nda çıkan ve 7 hektarlık koru ormanlık alandan 2 hektarının zarar gördüğü yangın sonrası, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Adaları için Kasım ayında ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını duyurdu.

Çevre 13.08.2019, 17:31
Marmara Adası’nda ağaçlandırma seferberliği

Marmara Adası’nda çıkan ve 7 hektarlık koru ormanlık alandan 2 hektarının zarar gördüğü yangın sonrası, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Adaları için Kasım ayında ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kasım ayındaki ağaçlandırma kapsamında yanan orman alanından daha fazla alanda ağaçlandırma yapılacağını belirtti. Pakdemirli, “Yanan bölgede 7 hektarlık koru orman alanı vardı, 2 hektarlık alan zarar gördü. O bölgede 25 hektarlık kırsal alan ile birlikte toplamda 70 hektar kadar alan var. Biz Kasım ayında gerçekleştireceğimiz seferberlik kapsamında 2 hektardan çok daha fazlasını değerlendirip, bu boş 45 hektarlık orman alanını da ağaçlandıracağız, ayrıca Marmara ilçesinin üst havzalarında Toprak Muhafaza ve Sel Kontrol çalışmaları da yapılacaktır” dedi.

Bakan Pakdemirli, “Ağaçlandırma kapsamında, burada yapacağımız çalışmalarda Zeytin, Badem ve Fıstık Çamı ağaçlarıyla bölgenin orman alanını zenginleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Marmara Adası’ndaki yangının bahçe temizliği yapılırken çıktığı belirlenirken, Bakan Pakdemirli, orman yangınlarının yüzde 90’ının insan hatasından kaynaklandığını hatırlatarak, “Özellikle yaz günlerinde sıcağın arttığı ve nemin düştüğü ortamlarda ormanlar çıra vazifesi görüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın son derece kontrollü olmaları gerekiyor" diyerek uyarıda bulundu.

(Yunus Emre Kartal/İHA)
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