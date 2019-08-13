Marmara Adası’nda ağaçlandırma seferberliği
Marmara Adası’nda çıkan ve 7 hektarlık koru ormanlık alandan 2 hektarının zarar gördüğü yangın sonrası, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Adaları için Kasım ayında ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını duyurdu.
Marmara Adası’nda çıkan ve 7 hektarlık koru ormanlık alandan 2 hektarının zarar gördüğü yangın sonrası, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Adaları için Kasım ayında ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, “Ağaçlandırma kapsamında, burada yapacağımız çalışmalarda Zeytin, Badem ve Fıstık Çamı ağaçlarıyla bölgenin orman alanını zenginleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Marmara Adası’ndaki yangının bahçe temizliği yapılırken çıktığı belirlenirken, Bakan Pakdemirli, orman yangınlarının yüzde 90’ının insan hatasından kaynaklandığını hatırlatarak, “Özellikle yaz günlerinde sıcağın arttığı ve nemin düştüğü ortamlarda ormanlar çıra vazifesi görüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın son derece kontrollü olmaları gerekiyor" diyerek uyarıda bulundu.(Yunus Emre Kartal/İHA)
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