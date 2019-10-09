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Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu
Amasya’nın Hamamözü ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak ölü bulundu.
Çevre 09.10.2019, 10:14 09.10.2019, 10:20
Amasya’nın Hamamözü ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, aç kaldığı tahmin edilen vaşağa Hamamözü ilçe girişinde araba çarptı. Yaralı vaşağı gören vatandaşlar durumu polise, sağlık ekiplerine haber verdi. İlçeye mesaiye gelen polis ekipleri yaralı vaşağa ilk müdahaleyi yaparak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Yapılan müdahalenin ardından vaşağın öldüğü tespit edildi. Polisler, vaşağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.
(Umut Yeşilyurt/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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