Oltu’da rengarenk doğa hayran bırakıyor

Erzurum’un Oltu ilçesinde sonbaharın gelmesiyle eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Oltu’nun sonbaharın bütün güzel renklerine sahip olan Özdere mahallesindeki meralar görenleri hayran bırakıyor.

Kılıcetin deresindeki güzelliği görmek için giden MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, “Özdere Mahallesinin doğasındaki güzellikleri keşfetmek için buraya geldik. Sonbaharın ne kadar güzel olduğunu sizlere canlı olarak aktarmak istedik. Bütün insanları buraya davet ediyorum. Bu güzellikleri görmelerini istiyorum” dedi.

Sezai Varol ise, “Bizde bugün Özdere Mahallesinin doğasındaki sonbahar güzelliklerini görmek için geldik, gerçekten manzara çok güzel görülmeye değer güzellikler var. Herkesin bu güzellikleri görmesini isterim” dedi.

(İHA)