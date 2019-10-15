Son Dakika
Antalya'da 650 öğrenci aynı anda kitap okudu
Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü
Denizli'de kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
İsmail Ünal: “Herhangi bir birleşme söz konusu değil”
6 hakim ve savcı ihraç edildi
Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Ordu'da yamaç paraşütü uçuşları yeniden başladı

Ordu'da yaklaşık 8 ay önce yaşanan kaza sonrası 530 rakımlı Boztepe'de yapılması yasaklanan yamaç paraşütü uçuşları, Altınordu Kaymakamlığının izniyle yeniden başladı.

Çevre 14.10.2019, 16:41 14.10.2019, 17:50
Ordu'da yamaç paraşütü uçuşları yeniden başladı

ORDU (AA) - Ordu'da yaklaşık 8 ay önce yaşanan kaza sonrası 530 rakımlı Boztepe'de yapılması yasaklanan yamaç paraşütü uçuşları, Altınordu Kaymakamlığının izniyle yeniden başladı.

Yasağın sona ermesinin ardından teleferikle Boztepe'ye çıkan paraşüt tutkunları, yeniden yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada yamaç paraşütü sporu için sayılı alanlardan biri olan ve teleferikle kısa sürede ulaşım sağlanabilen Boztepe'nin, şehrin misafir odalarından biri olduğunu söyledi.

Amaçlarının Ordu'nun turizmine ve tanıtımına katkı sunmak olduğuna dikkati çeken Güler, bu kapsamda yapılan faaliyetlerin sonuna kadar destekçisi olacaklarını ifade etti.

Güler, Ordu'nun sadece 3 ay yaşanacak bir şehir olmadığını belirterek, "Bizim amacımız Ordu'yu 12 ay yaşanır ve seyahat edilebilir şehir haline getirmek. Bu bağlamda daha önce ara verilen yamaç paraşütü, THK ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler ve düzenlemeler, Altınordu Kaymakamlığının izniyle yeniden başladı." dedi.

Belediye olarak şehrin turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için çalışmalarının her alanda devam ettiğini vurgulayan Güler, bütün çalışmalarda Ordu'nun daha fazla tanıtılmasını sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Ordu'da, Şubat 2019'da "kentin seyir terası" olarak adlandırılan Boztepe'ye çıkan Hüseyin İlhan ve Eren Şalcı, uzman pilot ile yolcunun birlikte yaptığı tandem uçuşu gerçekleştirmiş, yaşanan kazada paraşüt eğitmeni İlhan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#boztepe #yamaç paraşütü #ordu
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:52
Öğle 12:39
İkindi 15:45
Akşam 18:16
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@