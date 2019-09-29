Son Dakika
Partilerinden ayrılan İYİ Partililer MHP’ye geçti
17. Dünya Atletizm Şampiyonası erkeklerde Japon Suzuki, kadınlarda Çinli Liang aldı
Meme kanserinde erken teşhisin önemi
Erzincan'da kaçak avlanmaya 23 bin 552 lira ceza
İstanbul Arkeoloji Müzeleri ziyaretçilere yeniden açıldı
Adalet Bakanlığından yurt dışında arabuluculuk eğitimi

Pelikanlar göç yolunda

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte daha sıcak ülkelere göçe başlayan pelikanların Adana’da gökyüzündeki görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

Çevre 29.09.2019, 10:37
Pelikanlar göç yolunda
banner63

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte daha sıcak ülkelere göçe başlayan pelikanların Adana’da gökyüzündeki görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

Tuna Nehri Deltası’nda ve çeşitli Avrupa ülkelerinde konaklayan pelikanlar, havaların soğumasıyla Moritanya başta olmak üzere Batı ve Orta Afrika ülkelerine doğru koloniler halinde göç yolculuğuna başladı. Uzun göç yolculuğunda dinlenmek, beslenmek ve enerji depolamak için sulak alanlara ihtiyaç duyan pelikanlar için Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki dört önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye’de Akdeniz’deki sulak alanlar çok büyük öneme sahip. Pelikanlar Adana semalarında ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ahenk içinde uçan pelikanlar görsel bir şölen sundu. Dinlene dinlene uçan pelikanların daha sıcak ülkelere göçü görenleri hayran bıraktı.

(Fatih Keçe/İHA)
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:36
Öğle 12:44
İkindi 16:03
Akşam 18:42
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Galatasaray 6 9
6. Başakşehir 6 8
7. Denizlispor 6 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Bursaspor 6 12
2. Ümraniye 6 11
3. Akhisar Bld.Spor 5 10
4. Keçiörengücü 6 10
5. Adana Demirspor 5 9
6. Fatih Karagümrük 5 9
7. İstanbulspor 6 9
8. Altay 6 9
9. Hatayspor 5 8
10. Balıkesirspor 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 6 13
6. Athletic Bilbao 7 12
7. Villarreal 7 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 7 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@