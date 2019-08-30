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Selime Katedrali turistlerin ilgi odağı

Kapadokya’nın giriş kapısı olan Aksaray’da bulunan Selime Katedrali turistlerin ilgi odağı oluyor.

Çevre 30.08.2019, 16:26

Kapadokya’nın giriş kapısı olan Aksaray’da bulunan Selime Katedrali turistlerin ilgi odağı oluyor.

Kapadokya’nın giriş kapısı olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Aksaray’da bulunan Selime Katedrali, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hristiyanların yaklaşık 1700 yıl önce ilk sesli ayini serbest olarak yaptığı ve belirli dönemlerde kale olarak da kullanılan Selime Katedrali, içerisinde kaya oyma mekanlar ve kiliseler barındırıyor. Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesinde bulunan Selime Katedrali, peribacaları ve mağaraları ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle Hristiyanlığın ilk dönemlerinde önemli bir manastır olarak kullanılan Selime Katedrali, yılda binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Katedrali ziyarete gelen Gökhan Dinç buraya ilk defa geldiğini belirterek, “Selime Katedrali ile ilgili daha önce hiç haberim yoktu. Ancak buraya geldiğim zaman çok şaşırdım ve buraya baktığım zaman görsellik olarak gerçekten Nevşehir Kapadokya gibi çok görkemli, çok güzel. Buraya her sene gelmeyi isterim. Çünkü aynı zamanda Melendiz Dağı’ndan inen su kenarında oturup serinlemek İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekten eşi benzeri olmayan olaylardan bir tanesidir” dedi.

Hakan Zengin de burayı çok güzel bulduklarını söylerken, Gül Aşçı, "Buralar çok güzel, çok değişik. Eskiden Rumlar yaşıyormuş galiba Ihlara’da. Oraya da gittik biraz önce. Çok güzel, beğendik” şeklinde konuştu.

(İHA)
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