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Selin Karadeniz kıyılarına getirdiği atıklar temizleniyor
Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 18 Temmuz’da yaşanan selde, sel sularının Karadeniz’e sürüklediği yabancı maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.
Çevre 04.08.2019, 11:33
Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 18 Temmuz’da yaşanan selde, sel sularının Karadeniz’e sürüklediği yabancı maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçerek bölgeye temizlik ekipleri gönderdi. Gelen ekipler Akçakoca’da temizlik çalışmalarına başladı. 50 kişilik ekip, kirlilik oranına göre 2 ile 3 kilometrelik alanı temizleyecek. Ekipler çıkarılan malzemeleri cinslerine göre ayrıştıracak. Ayrıca gönderilen dalgıçlar da su altında bulunan ve kayıp olduğu iddia edilen 18 otomobil ile diğer mekanik malzemeleri bularak su yüzüne çıkarmaya çalışacak.(Ali Yıldız/İHA)
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