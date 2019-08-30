Sinop’ta saklı bir cennet: Erfelek Tatlıca Şelaleleri

Sinop’un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, bölgenin en fazla ziyaret edilen tabiat parkları arasında yer alıyor. Yıllık ortalama 200 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkı, bünyesinde 1 kilometrelik iki farklı yürüyüş parkurunu bulunduruyor. Parkurlardan biri Doğa ve Milli Parklar 10’uncu Bölge Müdürlüğünce yapılırken, diğer parkur şelalenin doğal yapısından oluşuyor.

Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, “Erfelek Tatlıca Şelaleleri 28 adet şelaleden oluşan bir tabiat parkıdır. Sinop ilimizde 5 tane tabiat parkımız var. Ama bu tabiat parkları içerisinde korunan alanlar içerisinde en önemlisi ve en çok ziyaretçi alan tabiat parkımız Erfelek Tatlıca Şelaleleri’dir. En çok Kurban Bayramı dikkate alındığında genel müdürlüğümüzün yayınladığı verilere göre şelalelerimiz Türkiye’de 9’uncu sıraya yerleşti. 101 bin kişinin ziyaret ettiği görünüyor. Bu rakam önemli bir rakam. Son 3 yılda ziyaretçi sayısında hakikaten çok büyük artışlar olduğunu gördük. 2017 yılında 180 bine, 2018 yılında 210 bin kişiye, 2019 yılında ise 226 bin ziyaretçiye ulaşmışız. Yaklaşık tahmini 2019 sonuna kadar 250 bini geçecek diye düşünüyoruz” dedi.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri’ni İzmir’den gelerek ziyaret eden Murat Çenesiz, “Burayı daha önce çok duymuştum. Yıllık iznimizi burada geçirmeye karar verdik. Çok doğru bir kara vermişiz. Şahane bir yer. Yeryüzünde bir cennet. Herkesin gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

(İHA)