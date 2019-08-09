TANAP’a Uluslararası Çevre Ödülü verildi
TANAP, çevre yönetiminde göstermiş olduğu üstün performans ile uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, Birleşik Krallık merkezli The Green Organisation tarafından “En İyi Çevresel Uygulamalar” kategorisinde ödüle layık görüldü.
TANAP, gurur veren başarılara imza atmaya devam ediyor. TANAP şimdi de dünya çapında en başarılı çevre uygulamalarını tanıtmak, ödüllendirmek ve geliştirmek üzere kurulan ve dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Birleşik Krallık merkezli The Green Organisation tarafından, Green World Awards (Yeşil Dünya Ödülleri) “En İyi Çevresel Uygulamalar” kategorisinde ödüle layık görüldü.
1994’TEN BU YANA DÜZENLENİYOR
Çevre koruma hedefli projelerin değerlendirildiği Yeşil Dünya Ödülleri, 1994 yılından bu yana düzenleniyor. Amacı çevresel performansı artırmak, kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek, kurumların rekabetçiliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olmak olan ödül programı, tüm dünyada özel sektör, kamu kuruluşu ve ulusal hükümetler bazındaki başvuruları çevresel, sosyal, ekonomik fayda, inovasyon, nicel etki, geleceğe yönelik geliştirme planları ve üst kademe çalışanların katılımı gibi kriterler üzerinden değerlendiriyor.
ÖDÜL TÖRENİ EYLÜLDE
Doğal ve kültürel kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlayan çalışmaları ve Türkiye’de çevre yönetiminde hayata geçirdiği birçok yeni uygulama ile ulusal ve uluslararası standartları belirleyen rolüyle öne çıkan TANAP, ödülünü Eylül ayında düzenlenecek uluslararası törenle alacak.
TANAP, 2019 yılı içinde ayrıca, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında uygulanan projelerle, ABD merkezli The Communitas “Toplum Hizmeti ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ödülü ile “Sürdürülebilirlik” ödülünü de kazanmıştı.
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