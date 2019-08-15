Son Dakika
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi

Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin yolcu taşındı

Ordu’da bulunan ve 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye çıkmak için kullanılan teleferik, Kurban Bayramı’nda yoğun ilgi görüyor.

Çevre 15.08.2019, 17:22 15.08.2019, 17:28
Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin yolcu taşındı

Ordu’da bulunan ve 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye çıkmak için kullanılan teleferik, Kurban Bayramı’nda yoğun ilgi görüyor.

Ordu’da eşsiz manzarasıyla 530 metre yükseklikte kentin cazibe merkezi ve kentin seyir terası olan Boztepe, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların ilgi odağı oldu. On binlerce yerli ve yabancı misafirin akın ettiği Boztepe bu bayram tatilinde de yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Kentin en önemli turistik mekanları arasında yer alan Boztepe’ye çıkmak için insanlar, teleferiği tercih ettiğinden istasyon önünde metrelerce kuyruk oluştu.

KURBAN BAYRAMI’NDA 40 BİN YOLCU TAŞINDI

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe, 4 günlük bayram tatilinde on binlerce kişiyi ağırladı. Boztepe’ye ulaşım için kullanılan teleferik, Kurban Bayramı süresince yaklaşık 40 bin yolcu taşıdı. Teleferiğe binmek için yaklaşık bir saat bekleyen vatandaşlar, eşsiz manzaranın buna değdiğini belirtti. Bazı vatandaşlar il dışından gelip ilk defa teleferiği kullanacakları için sabırsız olduklarını belirtirken bazıları ise önceki bayramlarda yine teleferiği kullandıklarını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#çevre #boztepe #yolcu #teleferik #ordu
Yorumlar (0)
33°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ağustos 2019
İmsak 04:18
Güneş 05:53
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:54
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@