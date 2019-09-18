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Tırtıllar ormanı istila etti
Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki tırtıl istilası vatandaşları tedirgin etti.
Çevre 18.09.2019, 11:58
Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki tırtıl istilası vatandaşları tedirgin etti.
Tüfekçikonak Mahallesi’nin eski muhtarı Hüseyin Ordu, tırtılların çok kısa bir sürede ormanın büyük bölümüne zarar verdiğini ifade etti. Ordu, "Bu böcekler burayı 3 günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca böcek nereden geldi. Helikopterler ile mi atıldı, yoksa doğal mı? Araştırılmasını istiyoruz. İşletme Müdürlüğümüzü durumdan haberdar ettim. Burası araştırılsın gerekirse vatandaşlar olarak yardıma da hazırız. 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyor" dedi.(Tamer Yiğit/İHA)
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