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Tunceli’de su samuru görüntülendi
Tunceli’de koruma altında bulunan su samuru görüntülendi. Su samuru müziğin sesiyle adeta dans etti.
Çevre 15.08.2019, 10:42
Yaban hayatıyla bilinen Tunceli’de nadir görülen ve koruma altında bulunan su samuru, Munzur Çayı’nda görüntülendi. Çay kıyısında bir mekanda çalan müzik eşliğinde adeta dans eden su samuru dikkat çekti. Çayda bir süre yüzen su samuru daha sonra gözden kayboldu.O anları ise bir kişi cep telefonu ile kaydetti.(Ercan Topaç /İHA)
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