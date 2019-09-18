"Ya Sıfır karbon Ya Sıfır Gelecek" eylemi
20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında “Sıfır Gelecek” adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneği’ne bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek verecek..Eylem Cuma günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında “Sıfır Gelecek” adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneği’ne bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek verecek..Eylem Cuma günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili olarak TED Ankara Koleji'nden yapılan açıklamaya göre,iklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg’in öncülüğü ile başlayan okul boykotlarını, 20 Eylül’de her TED Okulu yine kendi bünyesinde gerçekleştirecek. ‘Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek” diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkdındalık yaratmayı amaçlayan 32 bin genç aktivist, herkesi yaşanılır bir dünya için sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet edecek.
İNCEK KAMPÜSÜNDE YAPILACAK
Ankara’da TED Ankara Koleji’nin İncek Kampüsü’nde yapılacak iklim grevinde anaokulundan lise düzeyine 6000 öğrenci, hazırladıkları poster ve pankartlarla Okulun Stadyumda toplanacaklar. Öğretmenler, çalışanlar, veliler ve mezunlar da öğrencilere destek için boykota katılacaklar.
Lise öğrencilerinin okuyacağı iklim bildirisi ile başlayacak grevde, temiz enerjiye dikkat çekmek için bisikletlerle kampüs turu yapacak öğrenciler, turun sonunda atmosferdeki güvenli karbon üst sınırına dikkat çeken 350 ppm yazısını bisikletlerle stadyumda oluşturacaklar. İklim grevinde ayrıca okul orkestrasının konseri ve dans gösterileri yer alacaktır.
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