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Yalovalı zıpkıncılar bu kez deniz canlıları için daldı

Yalovalı amatör zıpkınla balık avcıları, düzenlenen etkinlikte deniz dibi temizliği yaptı. Denizin dibinden lastikten plastik sandalyeye kadar birçok atık madde çıktı.

Çevre 04.08.2019, 11:21
Yalovalı zıpkıncılar bu kez deniz canlıları için daldı

Yalovalı amatör zıpkınla balık avcıları, düzenlenen etkinlikte deniz dibi temizliği yaptı. Denizin dibinden lastikten plastik sandalyeye kadar birçok atık madde çıktı.

Her zaman balık avı için dalan Yalovalı amatör zıpkınla balık avcıları bu kez deniz canlılarının yaşam alanını temizlemek için daldılar. Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz’ın da destek verdiği etkinlikte 35 balık adam denize girerek dipteki atık maddeleri temizledi. Dalışta çok ilginç şeyler de çıktı. Dibe atılan araba tekerlekleri, plastik sandalyeler, şişeler ve diğer atık maddeler yaklaşık 2 saat süren dalışla büyük oranda temizlendi. Dalış gerçekleştiren zıpkıncılar adına konuşan Tanju Baykır ise, “Yalova zıpkıncıları olarak bugün balık avlamıyoruz. Yalova Balıkçı Barınağının dibindeki tüm pislikleri ve insanlara zarar verebilecek olan maddeleri temizliyoruz. İnsanları doğaya ve denize karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

(Saim Çotuk/İHA)
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