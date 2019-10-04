Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan Asım Araboğa isimli hayvan sever, Nemrut Dağı’nda yaşayan yavru boz ayıları kurduğu sofrada elleriyle besliyor.

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla birlikte birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan yavru boz ayılar ise, son zamanlarda bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline gelmeye başladı.

Ahlat ilçesinde yaşayan hayvan sever Asım Araboğa, sıklıkla gittiği Nemrut Dağı’nda yavru boz ayıları özenle besleyip, kış ayına hazırlıyor. Nemrut Dağı’nda yavru boz ayıların sıklıkla görüldüğü alanda yanında götürdüğü balık, armut, bal ve çeşitli yiyeceklerle sofra kuran Asım Araboğa, belli bir süre bekledikten sonra yanına gelen yavru ayıları yer sofrasında elleriyle besledi. Sıklıkla ayıları beslediği için güzel bir dostluk kurduğunu belirten Araboğa, yavru ayıları beslemekten mutluluk duyduğunu söyledi. Nemrut Dağı’nda ayıların beslenmesi için ve yağlanıp kışa hazırlanmaları için yeteri kadar besin maddesi bulunmadığını dile getiren Araboğa, bu yüzden sıklıkla hayvanları beslediğini ifade etti.

“HAFTADA BİR GÜN YAVRU AYILAR İÇİN GELİP SOFRA KURUYORUM”

Haftada bir gün yavru ayılar için sofra kurduğunu dile getiren Araboğa, “Bugün yine ayılarım geldiler. Onlara bol bol yiyecek getirdim, artık karınlarını doyururum. Buraya gelmeden önce yanlış yere gitmişler, orada kalabalık insanların içinde karınları aç oldukları için yiyecek bulamadı ve biraz saldırgan olmuşlar. Ama onları bulup sofraya yetiştirdim. Bol bol yiyecek var, artık karınlarını doyururlar. Yani bugün ayıların karnı doyacak. Haftada bir gün onlar için gelip sofra kuruyorum. Geldiklerinde bol bol karınlarını doyuruyorlar. Bugün en çok balık yiyorlar, demek ki en çok sevdikleri yiyecek balıkmış” dedi.

Hayvan sever Asım Araboğa, ayrıca yavru boz ayılara kendi elleriyle bal ve bisküvi yedirmeyi de ihmal etmiyor. Karınları iyice doyan yavru boz ayılar, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboluyorlar.

(İHA)