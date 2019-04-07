Ceyda Ateş Kimdir?

Ceyda Ateş 14 Eylül 1987 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarından beri oyunculuk hevesi olan Ceyda Ateş, 1995 yılında profesyonel kariyerine başladı. Oyunculuk eğitimini Barış Manço Kültür Merkezi’nde aldığı eğitimle tamamlayan Ateş, daha sonra Gurbet Kadını, Aşk Oyunu, Elveda Rumeli, Cennet Mahallesi gibi Türk televizyonlarının en çok sevilen dizilerinde rol aldı. Televizyon kariyerinin yanında sinema perdesinde de oyunculuk yapan Ceyda Ateş, “Çılgın Dershane” adlı filmde rol aldı.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 1995 yılında, o dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çiçek Taksi ile başlayan Ateş, daha sonra Kavak Yelleri dizisinde ve Yer Gök Aşk dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Güzel oyuncu “Adını Feriha Koydum” adlı dizide başarılı bir şekilde canlandırdığı Hande Gezgin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Dizi kariyerine 2012 yılında yayınlanan Evlerden Biri dizisinde başrol oynayarak devam eden Ateş, bu tarihten sonra birçok yapımda rol almasının ardından şok bir kararla oyunculuğu bıraktığını açıkladı.