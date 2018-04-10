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Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü bu yıl “Son Duraktan Bir Önce” kitabıyla Cevat Çapan kazandı

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Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü bu yıl “Son Duraktan Bir Önce” kitabıyla Cevat Çapan kazandı
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, geleneksel olarak düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödül Töreni’ne bu yıl da ev sahipliği yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi ve Kansu’nun ailesiyle birlikte düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Kansu’nun oğlu Gazeteci Yazar Işık Kansu, “Ceyhun Atuf Kansu ismini yaşatmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda karma resim, fotoğraf ve karikatür sergileri düzenlemeye hazırlanıyoruz. Belgesel çekimi ve şiir sempozyumu çalışmalarımız da var” dedi. ÇYDD Ankara Şube Başkanı Ayfer Yüksel de, Kansu’nun Atatürk devrimcisi ve büyük bir dil ustası olduğunu vurguladı.  

Kansu’nun şiirlerinden örneklerin okunduğu ve türkülerin seslendirildiği gecede, ödül, “Son Duraktan Bir Önce” kitabıyla Cevat Çapan’ın oldu. Ödülü, törene katılamayan Çapan adına şair Mahmut Temizyürek, Kansu’nun kızı Bahar Göknel’in elinden aldı. Temizyürek, Çapan adına Kansu ödülü almaktan gurur duyduğunu belirtti.

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