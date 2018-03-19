CHP AFRİN HAREKATINA KARŞI ÇIKTI

Mevlüt Mürsel Uzun

Hedefte Afrin’in olduğu Zeytin Dalı Harekatına en çok karşı çıkanların başında başta genel başkanları Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’liler gelmekteydi. Bu partiye mensup milletvekillerinden biri Mehmetçiğimizle PKK/YPG terör örgütüne karşı omuz omuza savaşan ÖSO’na “İt Sürüsü” demişti. Yine bir başka milletvekili de “Teröristler” diyerek hakarette bulunmuştu. Oysa Afrin’de kazandığımız zaferde ÖSO’nun payı da büyüktü. ÖSO’na PKK ağzıyla hakaret eden bu CHP’liler şimdi kalkıp ne söyleyecekler merak ediyorum. Milletvekilleri pervasızca hakaret ederde genel başkanları Kılıçdaroğlu hiç boş dururmu? O da “Türk ordusu Afrin şehir merkezine girmesin… Afrin operasyonu aylar sürer ve Vietnam’a döner” sözlerinin aynısını ABD medyasında Afrin Türkiye’nin Vietnam’ı olarak yazılıp çizilmekteydi. CHP genel başkan yardımcısı Engin Altay katıldığı bir televizyon programında “Afrin bir bubi tuzağı felaket. Sur’un 100 katını düşünün. Bize gelen bilgiler böyle. Askeri bir tuzağa sokacağız. Her köşesinde mayın olan bir labirente Mehmetçiği niye sokuyoruz?” Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere CHP’ye istihbarat bilgilerini getirenlerin PKK yanlısı oldukları tahmin ediliyor. Afrin harekatına sadece CHP’liler değil batı yanlısı akademisyenlerle, aşırı solcular da karşı çıkmıştır.

Afrin harekatının kazanılmasının ertesinde Kılıçdaroğlu Adana’da ki konuşmasında ağız değiştirerek Afrin’de kazanılan zaferden dolayı Ordumuzu kutlamıştır.

Şurası bir gerçek ki bir ülkenin başında bulunan yöneticisi korkak olduğu takdirde kesinlikle başarı ve zafer kazanma şansı olamaz.

CHP’nin anlamak istemediği bir gerçek varsa oda PKK/YPG ve destekçisi olan ülkeler Türkiye’ye saldırmak için güney sınırlarımızda büyük bir hazırlık içinde olmalarıydı. Nitekim Afrin harekatında ortaya çıkan binlerce kilometre uzunluğundaki beton tüneller, kanallar, 12 odalı devasa yer altı silah ve mühimmat depoları bu alçakça hazırlıkların elbette ki Türkiye’ye karşı yapıldığını gösteriyor. CHP böyle bir hazırlığın ülkemize karşı saldırı için yapıldığını hala görmüyorsa pes demekten başka bir söz bulamıyorum.

Mehmetçiğimiz Afrine girdi ve Türk Bayrağını Afrin semalarına çekti. Zeytin Dalı harekatının başladığı günden itibaren Mehmetçiğimiz bölgede sivil halka zarar vermemek için elinden gelen itinayı gösterdi. Şimdi terör örgütlerine silah ve harp malzemesi yardımında bulunan batılı ülkelerini Türk Mehmetçiğinin gerçekleştirdiği harekatın geçtiği bölgeyi görmeleri için davet ediyoruz. Aynı harekatı Rakka’da ABD’nin dost olduğu PKK/YPG terör örgütü de yaptı. İkisini mukayese etsinler bakalım; Türk Mehmetçiği bir tek sivilin burnunu kanatmadı ve bir tek binaya zarar vermedi. ABD ise Rakka’da binlerce kişiyi katlettiği gibi okul, hastane ve kreş demeden koca bir şehri bombalayarak harabeye çevirdi.

Türkiye sahada kazandığı savaşın aynısını 21 Mart’ta ABD yapılacak olan masa görüşmelerinde de kazanacağına olan inancık tamdır…