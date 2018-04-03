CHP YÖNÜNÜ ŞAŞIRMIŞ

Mevlüt Mürsel Uzun

Salı günü yapılan CHP grup toplantısında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapmış olduğu konuşmayı başından sonuna kadar dikkatle dinledim. Konuşmasının içeriğinde ana muhalefet partisi olarak hizmetle ilgili bir tek kelimeyi duymadım; tamamını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarete ayırmıştı. Her kelimesinden biri hakaret ifade ediyordu. Bir ara daha da ileri giderek namusuna ve şerefine de dil uzatma cüretinde bulundu. Kendi kendime düşündüm böyle bir sorumlu ana muhalefet partisinin başında böyle bir dengesiz liderin bulunması siyasetimiz adına ne büyük bir talihsizlikti. Oysa ülkemizin gurur duyduğu nükleer enerjide dev adımın atıldığı bir günde sorumlu ana muhalefet partisi lideri olarak böylemi konuşmalıydı?

Kılıçdaroğlu konuşmasında Nükleer santralın yapılmasına da karşı olduğunu ifade etti. Buna hangi akılla karşı çıktığını anlamak mümkün değildir.

Kılıçdaroğlu en çok da TSK’nin Afrin’de kazanmış olduğu zaferi kutlamak için sanat ve spor camiasından ileri gelenlerin Hatay’a gitmiş olmalarıydı. Sanatçılar ve sporcular Oğulpınar’da Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan’n da katıldığı toplantıda Mehmetçiğimize moral vermişlerdir. Burada gerçekleşen milli buluşmada milletimize coşkulu bir mesaj verilmiştir. Burada PKK’nın siyasi uzantısı HDP’lilerin ve CHP’lilerin hoşuna gitmeyen Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ğiydiği kamuflaj elbisesi olmuştur. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuflaj kıyafeti giymesi yeni bir şey değil ki; gelmiş geçmiş Cumhurbaşkanları da askeri tatbikatlarda aynı kıyafeti giymişlerdir. Tabiatıyla CHP’lilerin bu gelenekten habersiz olmaları mümkün değildir.

CHP birde kalkıp Atatürk’ün partisiyiz diyerek ikide bir ahkam kesiyor. Bugünkü yapısıyla Atatürk döneminin CHP’siyle bugünkü CHP’yi mukayese etmek mümkünmüdür?

Atatürk keşke yerinden kalksa da bugünkü CHP’nin halini bir görse:

-Türkiye’yi Avrupa’ya ve ABD’ye şikayet ettiklerini;

-Türkiye düşmanı cezaevindeki teröristleri ziyaret ettiklerini;

-Teröristlere arkadaşım diyerek sahip çıktıklarını;

-Terör örgütü PYD ve YPG’ye özgürlük savaşçıları dediklerini

-FETÖ’cüler için mağdurlar diyerek arka çıktıklarını;

-Afrin Harekatında TSK’ne filen yardımcı olan ÖSO’na “it sürüsü” teröristler diyerek hakarette bulunduklarını;

-“Eğer İran’la Türkiye karşı karşıya gelirse İran’ın safında yer alırım” diyen bir milletvekiline sahip olduklarını;

-CHP milletvekillerinin PKK’lıların cenazesine katılarak gözyaşı döktütlerini;

-En son olarak da terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapmak için CHP genel başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın cezaevinde eski eş başkan Selahattin Demirtaş’la görüşmesini;

CHP’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk keşke yerinden kalksa da dosyası kabarık bugünkü CHP’nin halini bir görseydi.

CHP bugüne kadar girdiği 9 seçimin hepsini patinaj yaparak kaybetmiş ve bir türlü yüzde 24’ün üzerine çıkamamıştır. Siz bakmayın çatlasanız da patlasanız da CHP iktidara gelecek diyerek yazıp çizen palavracı yazarların yelken şişirmelerine…