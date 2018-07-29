CHP'de imza sıkıntısı şimdilik aşılmış görülüyor!

Oğuz Güler

Evvelki hafta yani 14 Temmuz'da "CHP'de imza için kılıçlar çekiliyor" başlıklı bir haber yazmıştık. Bu haberimizde İstanbul'un 70'in üzerinde imza vereceğini aktarmıştık.İstanbul'un 176 delegesinden 75'inin imza vermesi ve bizim imza konusunda hiç yanılmadığımız ve mahalli seçim olması hasebiyle zorluklar yaşanacağı söylemlerimiz aynen gerçekleştiği görülüyor.

Olağan üstü kongre için imza toplayan komitenin açıklamasına göre şu ana kadar 628 delege imza verdi. Bu imzaların ıslak imzalı olanlarının 559 adedi ellerine ulaştığı ve 69 imzanın ise kargo veya diğer yöntemlerle en geç imzada son gün olan 30 Temmuz'da Ankara'da olacağı açıklandı. Bu arada ulaşamayan 69 imzaların Whatsaap veya mail yolu ile kendilerine ulaştığından imza yeter sayısı olan 623 aşarak 628 olduğunu belgelemeleri genel merkezde korku yaratmıştır. Gündemimizde yok dedikleri olgu tam gündemlerinde olduğu telaş ve açıklamalarından anlaşılmaktadır...

Hele o Tuncay Özkan'ın Muharrem beyin listesine girerek liste delmesi ve sonrasında başkalarının kılıcını kuşanması siyasi dansözlük ve ilkesizlik dense de en çok zararı şu an yenilgiden ders çıkartmayanların ödeyeceği bir ortam oluşacağa doğru gidiş var. Özkan'ın TGRT'nin sahibine geçmişte yaptıklarını bilenler yakın gelecekte bu adamın ne denli şerefli olduğunu belki anlayacaklar ama defterinin dürülmesi çok uzak değil diyenlerin artmasıda bir o kadar hareketli olacak denilmekte...

Siyasette bazı ayak oyunları olabileceğinden dolayı imzacıların 650 imzayı aşması daha mantıklı. Çünkü geri çektirecekleri kişilere imza verdirerek son gün olan 30 Temmuz pazartesi günü ciddi bir imza noter kanalı ile çektirilebilir. Bu sayının imzacıları sıkıntıya sokacak kadar olabilir. İmzacılar ise bazı belediye başkanlarının sıkıntı yaşamamak için kendileri ve etki ettiklerine imzaladıkları belgeleri son gün sunacakları düşünüldüğünden imza sayısının 700'e ulaşacağını söylemeleri elbet doğru olmasını umuyoruz. Hem haber sunacak hem taraf tutmak doğru olmasa bile CHP'nin artık tababının sesini göz ardı etmesi yüzünden taraflı bir yazı kaleme alınması normal karşılanmalı. Halkın ve CHP'lilerin beklentisi kongrenin yapılması ve yönetimin yenilenmesi olduğu örtülemez bir gerçek olduğu unutulmamalı.

CHP genel merkezinin ağır yenilgi sonunda bile pes etmemesi etik olmasa da o cenahta elbette imza savaşına müsaade etmemeleri gücü elden bırakmama adına doğru amaMuharrem İNCE'yi bu ülkeyi yönetmeye layık görüp, partiyi yönetmesin demek hiç akılcı değil. Kaldı ki İNCE partisinden 8 puan fazla oy alması ile solda değişimin habercisi olması, göz ardı edilmemeli. Dokuz seçim yenilen bir lider imzacılara "koltuk sevdalısı" diyorsa Dersim'liye YUH demekten başka kelime söylenmiyor. İmza komitesinin imzaların 600'e yaklaştığında genel merkez yetkilileri GELİP imzalara bakabilirler diyerek imza samimiyetlerini ilan etmelerine kayıtsız kalınması bile az olalım, biz olalım ve bu sayede HALA muhalefette kalalım düşüncesini açığa vurmaları da ayrı bir garabet. Hiç bir CHP'li iktidar partisine gösterdikleri direnci CHP genel merkezine gösteremeyerek elbet sınıfta kaldılar. CHP'liler önce kendi bahçelerini temizleyecek sonra başkasının bahçesini tenkit edecekler. Bu cenahta her dönem ağır bir yenilgi var ama her yenilgiden sonra oy çaldılar, şu şöyle, bu böyle ile karşıya saldırmak yerine kendi kabını temizleyecek sonra projeleriyle ve olgularıyla halkın gönlünü kazanılacak. CHP asilzade gibi düşünmeyi bırakıp, çoğunluk olan halkın söylemlerine katkı sunacak. Öyle halkçıyız deyip sonra kadeh kaldırmak seçim kazanmak için yetersizse yeni kan yeni ekip ve yeni projelerle halkın karşısına çıkmak gerektiğini unutmamak gerek.