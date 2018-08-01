CHP’DE NELER OLUYOR?

Mevlüt Mürsel Uzun

Ana muhalefet partisi CHP’de sular bir türlü durulmuyor. Parti yöneticileri her ne kadar olumlu tablo çizmeye çalışsa da parti içinde meydana gelen çalkantılar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Kılaçdaroğlu’nun partiden uzaklaştırmak için Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Muharrem İnce pes etmedi genel başkanlığı elinden almak için olanca mücadelesini sürdürüyor. Bu arada Kılıçdaroğlunun yakınında yer alan kimselerin kirli çamaşırları da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Kendi partilileri arasında yapılan tartışmada şimdi bir de genel merkeze yön veren bir “gizli karar merkezi” ortaya çıktı. Halk TV Müdürü Şaban Sevinç CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın kendisine “CHP’de gizli bir karar merkezi var. Bu CHP’nin dışında bir oluşum. Kim olduklarını bilmiyoruz. Kemal Bey orada alınan kararları MYK’ya getiriyor” dediğini ifade etmiştir. Bu iddia oldukça önemli bir iddiadır; kamuoyunda enine boyuna tartışılma devam edecektir. Şayet bu söylenenler doğru ise partiden kopmalar da olabilir. Bizim anladığımız kadarıyla Muharrem İnce kolay kolay pes etmeyecektir. Şayet Kılıçdaroğlu 625 delegenin imzasını çeşitli bahanelerle geçersiz saymaya kalkışırsa bu seferde hakkını mahkemelerde arayacaktır.

Kılıçdaroğlu’nun bugün partide yapmaya çalıştığı şu bir gerçek ki CHP’nin geleneğinde yer alan “Devlet Partisi” olma ayrıcalığından kurtulma çabasıdır. Bunun içinde partinin kapısını her görüşten olan insanlara açtı. Bugün parti bünyesinde kimler yok ki. Kemalistler, ulusalcılar, sadetciler, Demirelciler, Fethullahçılar, muhafazakarlar, velhasıl Kılıçdaroğlu’nun politikası Mevlana’nın deyişinde olduğu gibi “Kim olursan ol yine gel” felsefesine dayanıyor. Parti içindeki ulusalcılar buna şiddetle karşı çıkarak 80 yıllık bir geçmişi olan Atatürk’ün kurduğu bu partiyi kırkambarın malı yapılmasını hak etmiyor diyerek isyan ediyorlar. Bilhassa ulusalcılar tek parti döneminin özlemi içindeler. Şurası bir gerçek ki Kılıçdaroğlu CHP’nin 6 okla ifade edilen önemli ilkelerini umursamaz bir tavır içine girdi. Bunun açık örneği de Paralel yapıyla işbirliği içine girmesi ve seçimler de milletvekillerini başka partilere kiraya vermesi ve HDP’nin barajı aşması için büyükşehirlerde partisinden oy desteğinde bulunmasını örnek olarak gösterebiliriz. Bu tarz girişimler CHP’nin geleneğine de, partinin kuruluş amaçlarına da son derece taban tabana zıttır. İşte parti içinde önemli bir yeri olan ulusalcıları çileden çıkaran da budur. Kılıçdaroğlu Baykal’dan partiyi teslim aldığı günden beri durmadan kan kaybediyor. Aradığı, beklediği gelişmenin aksine girilen her seçimde partide bir gerileme yaşanıyor. Bütün bu yaşananlardan sonra parti içinde ortaya çıkan sancılar bitecek gibi görünmüyor. Kılıçdaroğlu önem verdiği bir başka partiyle ittifak fikrinden ve paralel yapıyla olan ilgisinden vaz geçmeye kalkışsa da bunun hiç de inandırıcı olmayacağını herkes bilir. Neyse CHP içinde yaşanan bu sancılı günlerin daha neler getirip, neler götüreceğini hep birlikte bekleyip göreceğiz…