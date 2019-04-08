Çiftçilere Sağlam Destek Brisa ve İş Bankası'ndan

Brisa, çiftçilere sunduğu dayanağı İş Bankası iş birliğini kuvvetlendiriyor. Yapılan uyuşmayla çiftçiler, İş Bankası İmece Kart ile Lassa, Bridgestone ve Dayton markalı tarım lastiklerine 6 ay faizsiz yarıyıl avantajıyla sahip oluyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, İş Bankası iş birliğiyle çiftçilerin emeğine sağlam bir takviye sunuyor. Asıllaştırılan uyuşmayla çiftçiler, Lassa, Bridgestone ve Dayton markalı tarım lastiklerini faizsiz olarak 6 ay vadeyle satın alma fırsatı kazanıyor.

Brisa, 40 yılı aşkın süredir Türkiye tarım alanlarına uygun lastikler geliştiriyor ve üretiyor. Şirket, tarımda verimliliği artırmak için tarım lastiklerinin kullanım amacına uygunluğu, sağlamlığı ve kalitesinin önemli olduğundan hareketle, çiftçilere en uygun ürün ve hizmetleri tasarlayarak, ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışmalarını yürütüyor.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları doğrultusunda çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak yenilikler sunuluyor. Marka bu kapsamda lastiğin kendini daha kolay temizleyebilmesini sağlayan çift açılı dişler gibi önemli yenilikleri çiftçilerle buluşturuyor.

Brisa, ürün ve hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de çiftçilerin yanında yer alıyor. Şirket, sürdürülebilir tarım konusunda bilinci artırmak üzere Lassa Sevdamız Toprak Yarınlarımız Ortak projesiyle çiftçilere yıl boyunca sürdürülebilirlik, kârlılık, verimlilik ve emniyet alanında danışmanlık sunuyor.

İş Bankası İmece Kart, tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan tohum, fide, gübre, zirai ilaç, mazot (akaryakıt), yem, tarımsal ekipman vb. harcamaların finansmanı amacıyla, üreticilere tahsis edilen tarımsal kredinin kullanımını sağlıyor ve Bankamatik kartı olarak da kullanılabiliyor.