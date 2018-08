CİĞERLERİMİZ YANIYOR !!

Ebru Oğuzhan Yeter



Dünyanın neresinde bir tek ağaç yansa, insanlık için bir kayıptır.

Ülkemizin güneyinde, günlerdir orman yangını var.

Daha önce Ege'de, Karadeniz'de günlerce süren yangınlar oldu.

Yanan ormanların yerini beton duvarlar, siteler, tatil köyleri, oteller aldı, alıyor ve almaya devam edecek.

Ciğerlerimiz yanıyor, toprağımız yanıyor, geleceğimiz yanıyor, yüzlerce, binlerce savunmasız canlı yanıyor.

Bir güne, bir haftaya sığdırılan kutlamalarla değil, nefes aldığımız her saniye doğaya sahip çıkmalı, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya emanet etmek zorundayız

Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi nedenlerle yaşamları değişen yaban hayvanları ve nesli tükenmeye başlayan canlılar için, biraz olsun farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan çok sayıda özel günler var.

Tüm bu özel günlerin kutlamalarına rağmen, her geçen gün geleceğimizi tehdit eden, bir çoğu insan hatasından kaynaklanan doğa katliamları hiç eksik olmuyor.

Dünyada temiz su sorunu her geçen gün büyüyor. Su kaynakları azalıyor, var olanları korumak için yeterince çaba gösterilmiyor.

Yanlış avlanma, denizlerde ki çeşitliliğin azalması, göçmen kuşların konaklama alanlarının yok edilmesi, eko sistemin bozulması, insan yaşamının her geçen gün zorlaşması ve tüm canlılar için tehlikeli olması, toplumlarda farkındalık oluşturulması bu özel günlerin doğmasına neden olmuş.

Bugün kuraklık nedeniyle, toprağın verimi düşmekte, çölleşmeyi önlemek, var olan su kaynaklarını korumak için bilim insanları çözümler aramaktadır.

Çölleşme sadece bizim ülkemizi değil, komşularımızdan başlayarak tüm dünyayı tehdit etmektedir.

Denizler hızla kirleniyor, kaplumbağaların yuvalama alanları yeterince korunamıyor, şehirlerde yeşil alanlar hızla yok ediliyor, nehirler kuruyor, akarsular kirleniyor, yanlış baraj inşaatları doğayı her geçen gün yok etme yolunda ilerliyor.

Bu özel günleri kutlamak elbette önemli ancak, bu günlerin ayrıcalıklı kutlanmasının sebeplerini de iyi bilmek gerekiyor.

Doğaya, havaya, suya, toprağa zarar verip, önce yok edip, sonra korumak, özel günlerle korumaya çalışmak asla çözüm değildir.

İlkokullardan özellikle de aileden başlayarak, toprağın, suyun, doğada ki her canlının önemi anlatılmalı, doğada uygulamalı eğitimler verilmelidir.

Yetişen her çocuk, toprağın geleceğimiz olduğunu bilerek büyümelidir.

Özellikle kırsalda bugün mahalleye dönüştürülen köylerde, çiftçilere, ekip biçen üreticilere eğitimler verilmeli, doğa ile içiçe, orman, deniz, ekili alanlara yakın yerleşim yerlerinde oturan insanlara bu konuda büyük görevler düştüğü anlatılmalıdır.

Yöre halkının, her karış toprağına, bir damla suyuna, bir tek ağacına, sahip çıkması gerekmektedir.

Toprağı, onun üzerinde yaşayan insanların koruması çok daha önemlidir.

Göçler, doğal afetler, çölleşme ile mücadele eden dünyada ki ve ülkemizde ki tüm kurumlara büyük görevler düşmektedir.

Çölleşme,kuraklık ve arazi bozulması dünyada bilim insanlarını endişelendirmektedir.

Çölleşme toprağın verimini azaltırken, gıda üretiminin de azalmasına, kıtlığa ve göçlere neden olmaktadır.

Köylerin, okulların, çiftçilerin, kooperatiflerin, üniversitelerin, derneklerin, toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi, yangınlar, çölleşme ve kuraklıkla ilgili bilinç oluşturulması gerekmektedir.

Sayfalara sığmayan, bir güne, bir haftaya sığdırılan kutlamaların bazıları.

Nefes aldığımız her saniye doğaya sahip çıkmak, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya emanet etmek zorundayız.

Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü

Dünya Sulak Alanlar Günü

Uluslararası Kutup Ayısı Günü

Dünya Yaban Hayatı Günü

Nehirler için Uluslararası Eylem Günü

Dünya Ormancılık Günü

Dünya Su Günü

Dünya Meteoroloji Günü

Dünya Balık Göçü Günü

Dünya (Yeryüzü) Günü

Dünya Göçmen Kuşlar Günü

Uluslararası Geri Dönüşüm Günü

Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü

Dünya Kaplumbağalar Günü

Dünya Çevre Günü

Dünya Okyanuslar Günü

Evrensel Rüzgar Günü

Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü

Dünya Zürafa Günü

Dünya Doğa Koruma Günü

Uluslararası Kaplan Günü

Dünya Aslan Günü

Dünya Fil Günü

Uluslararası Ozon Tabakasını Koruma Günü

Dünya Su İzleme Günü

Dünya Parklar Günü

Dünya Nehirler Günü

Hayvanları Koruma Günü Dünya Balıkçılık Günü

Dünya Toprak Günü

Dünya Dağ Günü

Ve daha bir çok özel günler ve haftalar...