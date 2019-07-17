Çikolata lokumun tahtına oturdu

Kültür - Sanat 17.07.2019, 21:16
Çikolata lokumun tahtına oturdu

Merasim ve kutlamaların vazgeçilmezi olan lokum artık yerini çikolataya bıraktı. Özellikle kız isteme merasiminde özel tasarım çikolatalar tercih ediliyor.

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