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Çikolata lokumun tahtına oturdu
Kültür - Sanat
17.07.2019, 21:16
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Merasim ve kutlamaların vazgeçilmezi olan lokum artık yerini çikolataya bıraktı. Özellikle kız isteme merasiminde özel tasarım çikolatalar tercih ediliyor.
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#Ankaragücü haberler
#Ankaragücü gelişmeleri
#borsa düşüşte
#erdem karakoç
#anadoluefesankara
#mahmutlar
#aile günlüğü
#tunceli
#mhp gölbaşı
#hobi kursları
#morhipo
#belmek
#ankara
#sanat müziği
#cafer uyar
#Simge Sağın
#ahmet tektaş
#şans oyunu
#tekirdağ
#Günün Özeti