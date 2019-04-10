Cildi Canlandırıcı Etkisi Olan Bitki Çayları

Cilt bakımına önem veren herkesin yakından bileceği üzere, cilt bakımında tek etkili yöntem dışarıdan uygulanan müdahaleler değildir. Pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmak için yapılması gerekenler, dışarıdan uygulanacak olan temizleme ve bakım uygulamalarının yanında bitkisel çaylarla da güzel bir görünüme sahip olmaktadır.

Neredeyse her evde bulunabilen bitki çayları ile cilt bakımınızı yapmanız mümkün. Her zaman elinizin altında olan ve kolay bir şekilde marketlerden ya da aktarlardan bulabileceğiniz içecekler, hem vücudunuzu beslerken hem de cildinizin daha sağlıklı ve güzel görünmesi için gerekli olan iç desteği sağlıyor. Özellikle bitki çaylarıyla hem sağlığınızı koruyabilir hem de cilt bakımınızda aradığınız farkı yaratabilirsiniz. İşte cilt bakımında en faydalı olan bitki çaylarından birkaçı…

Zencefil Çayı

Cilt bakımında kullanılan en önemli bitki çayları arasında yer alan zencefil çayının, cilde birçok faydasının olduğu bilinmektedir. Cildin nem oranının dengelenmesinde önemli bir görev üstlenen Zencefil çayı, ciltte ortaya çıkan ve istenmeyen küçük lekelerin temizlenmesinde de başarılıdır. Zencefil çayınızın içine birkaç damla limon sıkarak C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Nane Çayı

Hasta olduğumuzda ilk akla gelen bitki çaylarından biri olan nane çayı, cilde faydası olan ve cilt bakımında kullanılan bir içecektir. Ciltte lekelenmeler yaratan vücuttaki birikmiş toksinlerin, vücuttan atılmasında büyük paya sahip olan nane çayı ile cildinizde oluşan tahrişleri ve çatlakları da kısa bir sürede yenileyebilirsiniz.

Papatya Çayı

Bahar aylarının habercisi ve hemen hemen her yerde ortaya çıkan papatyalardan yapılan çay, cilt temizliğinin ve bakımının en önemli çayları arasında yer alır. Sivilcelerin yok edilmesi ve cildinizde ortaya çıkan yaraların iyileşmesi konusunda oldukça başarılı bir takviye olan papatya çayı, cilde verdiği katkıların yanında tüketen kişilerin stresten uzak durmasını da sağlamaktadır. Bu yönüyle sakinleştirici bir özelliği olan çayın bolca tüketilmesinde fayda var.

Roybos Çayı

Genellikle kırmızı çay olarak bilinen roybos çayı, diğer bitki çaylarının aksine zengin C vitamini içeriğiyle dikkat çekmektedir. Özellikle kuru cilde sahip kişiler Roybos çayını tüketerek cildin nem dengesini koruyabilirler.