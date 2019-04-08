Cildinizi Canlandıran Karbonat Maskesi

Günlük olarak kullanımda gözle görülür bir fark yaratan karbonat maskesiyle, cildinizin daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. Kimyasal ürünler yerine doğal yöntemler kullanarak cilt temizliğinizi yapabilir ve karbonat maskesiyle cildinizin ışıl ışıl parlamasını sağlayabilirsiniz.

Kozmetik tabanlı ürün kullanmadan ve dolayısıyla kimyasal içeriklere maruz kalmadan doğal bir şekilde cilt bakımı yapmanız mümkün. Kozmetik ürünlerine çok para harcamadan doğal ürünler kullanarak cildinizi daha sağlıklı ve güzel bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Cilt ve deri sağlığı uzman hekimlerinin de tavsiye ettiği, cilt bakımı ve temizliğinde doğal yöntemler arasında yer alan bir yöntem olan karbonat maskesi ile istediğiniz görünüme kavuşmanız hiç de zor değil. Düzenli olarak karbonat maskesini uyguladıktan bir süre sonra cildinizde gözle görülür bir fark oluştuğunu kendiniz deneyimleyebilirsiniz.

Bununla birlikte karbonat maskesi; cildinizde ve özellikle yüzünüzde ortaya çıkan sivilce, siyah nokta oluşumunu engellediği gibi, var olan sivilceleri ve siyah noktaların da ortadan kalmasına yardımcı oluyor.

Karbonat Maskesi Nasıl Yapılır?

Karbonat maskesi yağlı ve kuru ciltlere sahip kişilere göre farklı yöntemler kullanılarak yapılıyor. Buna göre yağlı cilde sahip olan kişiler; 2 tatlı kaşığı karbonatı küçük bir kaseye aldıktan sona, kaseye azar azar ılık su ilave ederek kolay bir şekilde karbonat maskesi yapabilirler.

Bu maskenin uygulanışında ise parmak uçlarınızı karbonatlı kaseye daldırdıktan sonra yüzünüze masaj yapar gibi değirerek cildinizi nemlendirmeniz gerekir. Daha sonra 20 dakika kadar bu şekilde beklemenin ardından soğuk suyla yüzünüzü durulayabilirsiniz.

Eğer kuru ve hassas bir cilde sahipseniz karbonat maskenizin karışımına 2 yemek kaşığı yoğurt, 8 – 10 damla taze sıkılmış limon suyu ve 3 -4 çay kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Küçük bir kasede tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra yine parmak uçlarınızla aldığınız karbonatlı karışımı, yüzünüzü hafifçe ovalayarak nemlendirebilirsiniz. Yaklaşık 30 dakika kadar beklettikten sonra yüzünüzü soğuk suyla durulayabilirsiniz.

Karbonat Maskesi Faydaları

Tamamen doğal olan karbonat maskesi ile kimyasal içerikler barındıran kozmetik ürünlerinin aksine çok daha güzel ve parlak bir cilde kavuşabilirsiniz. Ancak karbonat maskesini düzenli aralıklarla sık sık yapmak, gözle görülür bir farkın olmasını sağlayacaktır.