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Burada kalabalığa hitap eden milli sporcular, yaşadıkları duyguları anlattı.

İbrahim Çolak, kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu madalyayı tüm halkımıza, şehitlerimize ve şanlı ordumuza armağan ediyorum. Gerçekten çok büyük bir iş başardık. Bunun devamının geleceğine inanıyorum." diyerek asker selamı verdi.