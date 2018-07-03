Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang Vali Ercan Topaca’yı Ziyaret Etti

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang, 3 Temmuz Salı günü Vali Topaca’yı makamında ziyaret etti.

Kabulünden dolayı Vali Topaca’ya teşekkür eden Büyükelçi Hongyang, Vali Ercan Topaca ile görüşmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sayın Vali Ercan Topaca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Sayın Yu Hongyang’a teşekkür etti.