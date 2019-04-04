Çin’de burslu eğitim imkanları artıyor

Üniversite sınavı yaklaştıkça yurt dışında eğitim almayı düşünen Türk öğrencilerin sayısı da artış gösteriyor. Her geçen yıl yabancı öğrencilerin sayısının da arttığı Çin üniversiteleri de Türk öğrencilere çeşitli imkanlar oluşturuyor.



Türk Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı Çin’de eğitim almak isteyen öğrenciler için dikkat çekici bilgiler verdi.

Çin’de eğitime talep artıyor

Türkiye’de lise eğitimini tamamlama aşamasında olan çok sayıdaki öğrenci Çin’in ekonomik ve teknolojik gelişimini fırsat olarak gördüğünü belirten Mustafa Karslı, son yıllarda Çin’de eğitim için çok sayıda başvuru aldıklarını dile getirdi. Özellikle kariyer hedefi yüksek olan öğrencilerin son yıllarda Çin’e yöneldiğini ifade eden Karslı, Türkiye’deki Çinli firmaların sayısının artışının da bunda etkisinin olduğunu söyledi.

Harbin Normal Üniversitesi: Yükselen Yıldız

Çin’de birçok üniversitenin yabancı öğrenciler için fırsatlar barındırdığını ifade eden Karslı, son yıllarda Harbin Normal Üniversitesi’nin de bu konuda Türk öğrencilerinin de dikkatini çeken imkanlar sunduğunu belirtti. Bursların sayısının da artmakta olduğunu söyleyen Karslı, Çince seviye sınavında başarılı olan öğrencilerin bu üniversiteye girişlerinin çok daha kolaylaşmakta olduğunu dile getirdi.

Çince bilmeyen öğrenciler için de üniversite ve şehir imkanlarının gelişmiş olması tercihin bu üniversiteye yönelesinde etkili oluyor diyen Karslı, yıllık eğitim ve yurt fiyatlarının 15.000 TL civarında olduğunu belirtti.

HSK sınavı burs için önemli

Çince seviye sınavı olan HSK sınavında başarılı olan öğrencilerin burs alma şanslarının oldukça fazla olduğunu ifade eden Karslı, Çince eğitimini Türkiye’de almak isteyen öğrenciler için de HSK sınavına yönelik eğitimler vermekteyiz, dedi.

Türkiye’deki bir yıllık eğitim sonunda HSK sınavında 4. Seviyeye ulaşan öğrencilerin burs şanslarının büyük oranda arttığını belirten Karslı, yaz aylarında düzenlenen yoğun Çince eğitimleri ile Çince öğrenmeye başlayan öğrencilerin birçoğu bu sınavda başarılı olduklarını ifade etti.

Burs neleri kapsıyor?

- Çin’de eğitim alacak olan burslu öğrenciler ücretsiz eğitim,

- Ücretsiz yurt,

- Aylık 2500 Yuan eğitim ödeneği ( Yaklaşık 2000 TL ).