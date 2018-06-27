Çocuk aklı ile vekil olmak

Eyüphan Kaya

Demokrasi, eşitlik, laiklik… diye diye ne olduğu belirsiz bir millet haline geldik.

Yüce Allah’a bin bir şükredelim ki ilahi öğretiye inanan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir babayiğit bu ülkenin başına geldi de değerlerimizle yavaş yavaş tanışıyoruz, barışıyoruz.

16 Nisan referandumuyla yapılan anayasal değişiklik birçok açıdan yararlı yenilikler içerdiği halde seçilme yaşının 18’e indirilmesi biraz çiğ kaldı diyebilirim. Ben sistemi anlatırken özellikle o maddeyi inanarak dillendiremiyordum, yavaş yavaş sıkıntıları da ortaya çıkıyor.

Kim ne dese desin o maddede bir sıkıntı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim, o yaşta vekil olan birisi vekalet görevini yapamaz, çünkü o yaşa kadar gençlerimizi belli vasıflarla donatamıyoruz. Sanal alemin ürünü olan çoğu gençlerimiz var, bunları Fatih Sultan Mehmet’e benzetemezsiniz.

Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki, 7 yaşına kadar çocuğunuzu sevin, 7 yaştan 14 yaşına kadar eğitin, ondan sonrada onlarla istişare edin.

Eğitim öğretim müfredatımıza bakıyoruz,

İlahi öğretiyi tanımayan,

Peygamberle arası açık,

Kültür ve tarihinden kaçan bir gençlik yetiştiriyoruz ve 18 yaşına geldi, artık bunu vekil bile yapılabiliriz dediğiniz zaman işte o zaman “halt etmiş” oluruz.

Osmanlı yönetiminde bir kimsenin “meb’us” seçilebilmesi için on kriter aranıyordu, okuyunca o ciddiyeti tahayyül edince bu günkü durum karşısında yüzüm kızardı.

Örneğin HDP’ den seçilen bir Diyarbakır vekili 22 yaşındaymış, gençmiş, olgunmuş..muş..muş.

Ne diyor bu kızcağız; “toplumuz yarısı genç, meclisin yarısı gençlerden oluşmalıymış.” Bunun hayatta bir karşılığı var mı yok mu? Umurunda mı? Ne önemi var “laf olsun torba dolsun” o kadar.

Kim seni ne amaçla vekil listesine yazdı bilmiyorum, ama ben vatandaş olarak size görevinizi hatırlatayım, git mecliste konuş, yasa tasarısını hazırla meclis riyasetine ver, lehine kürsüyü kullan meclise derdini anlat yasalaştırabilirsen neden olmasın, o zaman meclisi diskoya çevirirsiniz.

Eski vekillerin yaptığı gibi gelip Diyarbakır sokaklarında boş beleş konuşup bu gençlerin kafasını karıştırmayın, ayrıca vekil olmak da sanki bir ayrıcalıkmış, bir meslekmiş gibi şehrimiz gençlerini böyle gereksiz bir alana çekmeyin, bu tek başına kaba bir hatadır.

Malum vekillerin dokunulmazlığı var, fakat unutmayın iki türlü dokunulmazlık var; biri devlet nezdinde yasal dokunulmazlık, diğeri ise halk nezdinde, gönlünde dokunulmaz olmaktır.

Sen insan olarak tarihe bir not bırakmak istiyorsan halk nezdinde dokunulmazlığı kazan, büyüklerinle istişare et öyle konuş, listenizin başında Dr. Selçuk Mızraklı gibi birikimli bir bey efendi var, onunla danış olur mu? O şehrimizin HDP vekil koçu olsun.

Yakında “Dr. Mızraklı’ dan beklentilerim var” başlıklı bir yazı kaleme alacağım inşallah, okumanızı tavsiye ederim.

Öyle boş beleş beyanatlar verme, sen yasal olarak vekil oldun, ama tarihin seni vekil olarak anması için bir vekil gibi davranacaksın.

İslam tarihini öğren,

Osmanlı tarihini öğren,

Dünya tarihini öğren,

benden söylemesi.

HDP hala istediği kimseyi halkın önüne dikip vekil yapabiliyorsa, bu süreç kapanmadan bu memleket zor huzur bulur, eğer gelecek seçimlere kadar da bu böyle olursa;

Yazıklar olsun ben Diyarbekir’liyim diyenlere,

Yazıklar olsun bu şehrin kanaat insanlarına,

Yazıklar olsun bu yeni siteme,

Çünkü bu şu anlama geliyor, vatandaşlarımız koyun sürüsü haline gelmiş, kimi önüne koysanız Evet’i basıyor, bir millet sorgulama yeteneğini kaybetmişse, geleceği karanlıktır.

Ne zamana kadar birbirimizi aldatacağız bilemiyorum.