ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE BAĞLI KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ'NDE KUR’AN-I KERİM ÖĞRENEN ÇOCUKLARA 6 AYLIK EĞİTİM SONUNDA TAÇ TAKMA TÖRENİ YAPILDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi bünyesindeki Çocuk Kulübü'ne gelen 4-5 yaş grubundaki minikler, Kur’an-ı Kerim öğreniyor.

Kur’an-ı Kerim’i çocuklara sevdirmek, değerler eğitimi ile birlikte faydalı, güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek için Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği eğitim programına minikler yoğun ilgi gösteriyor.

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü’nde verilen eğitim programına katılan minikler, Kur’an-ı Kerim’e geçişlerini başarılarına taç takarak kutladılar.

“İnsanların en hayırlısı Kur’an-ı Kerimi öğrenen ve öğreteninizdir” diyen Peygamber Efendimizin [sav] hadislerinden yola çıkarak düzenlenen eğitim programıyla, miniklere Kur'an-ı Kerim öğretildi, ahlaki değerler aşılandı.

Minik öğrencilere hadis ve Esma-Ül Hüsna eğitiminin yanı sıra Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) güzel ahlaklı ve iyi insan olmanın güzelliği de dersleri verildi.