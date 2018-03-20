  • BIST 115.820
  • Altın 166,674
  • Dolar 3,9477
  • Euro 4,8613
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C

Çocuk Kulübü'ne gelen 4-5 yaş grubundaki minikler, Kur’an-ı Kerim öğreniyor

»
Çocuk Kulübü'ne gelen 4-5 yaş grubundaki minikler, Kur’an-ı Kerim öğreniyor
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE BAĞLI KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ'NDE KUR’AN-I KERİM ÖĞRENEN ÇOCUKLARA 6 AYLIK EĞİTİM SONUNDA TAÇ TAKMA TÖRENİ YAPILDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi bünyesindeki Çocuk Kulübü'ne gelen 4-5 yaş grubundaki minikler, Kur’an-ı Kerim öğreniyor.

Kur’an-ı Kerim’i çocuklara sevdirmek, değerler eğitimi ile birlikte faydalı, güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek için Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği eğitim programına minikler yoğun ilgi gösteriyor.

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü’nde verilen eğitim programına katılan minikler, Kur’an-ı Kerim’e geçişlerini başarılarına taç takarak kutladılar.

“İnsanların en hayırlısı Kur’an-ı Kerimi öğrenen ve öğreteninizdir” diyen Peygamber Efendimizin [sav] hadislerinden yola çıkarak düzenlenen eğitim programıyla, miniklere Kur'an-ı Kerim öğretildi, ahlaki değerler aşılandı.

Minik öğrencilere hadis ve Esma-Ül Hüsna eğitiminin yanı sıra Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) güzel ahlaklı ve iyi insan olmanın güzelliği de dersleri verildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ANKARA İTFAİYESİ İLERİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİNİ KAPSAYAN UYGULAMALI EĞİTİM ALDI16 Mart 2018 Cuma 11:01
  • BAŞKAN TUNA, AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANTISI’NA KATILDI16 Mart 2018 Cuma 10:21
  • Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yeni kararlar aldı15 Mart 2018 Perşembe 10:07
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, sığınmacı kadın ve çocuklara yönelik UNHCR işbirliğinde başlattığı projeyi sürdürüyor14 Mart 2018 Çarşamba 11:39
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI13 Mart 2018 Salı 15:02
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cebeci Şehitliği’nde ki 969 şehidin kabrini temizledi13 Mart 2018 Salı 11:06
  • Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklarda 1 saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 TL12 Mart 2018 Pazartesi 19:32
  • AKYURT FUAR ALANI İÇİN İHALE TARİHİ 30 MART OLARAK BELİRLENDİ12 Mart 2018 Pazartesi 10:10
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Mustafa Tuna’yı, Moğolistan Meclis Başkanı ve beraberindeki heyet ziyaret etti12 Mart 2018 Pazartesi 10:07
  • Başkan Tuna, Başkent’in merkeze en uzak ilçelerinden biri olan Nallıhan’ı ziyaret etti11 Mart 2018 Pazar 12:00
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim