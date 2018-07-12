Çocuk tacizi ve hayvana karşı şiddet

Mahir Özel

Geçtiğimiz günler de yitirdiğimiz yavrumuz Eylül ve Leyla’mızdan sonra, Hatayda kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın ve Bitlisten 2 yaşındaki evladımız Sami Yusuf,un cansız bedeni bulundu. Acılarımızın tarifi imkansızdır. Yavrularımıza Yüce Yaradandan mağfiret, derin acıyı yaşayan ailelerimize de sabr-ı cemil niyaz ederim.

ÇOCUKLARIMIZIN OYUN ALANLARINA KAMERALAR KONULMASI

1 yıl önce 8 Temmuz 2017'de meclisimize, çocuk tacizleri ve istismarını önlemek için Ankara ve tüm ilçelerinde ki parklarımıza, yeşil alanlarımıza ve tüm çocuk oyun alanlarına kameraların yerleştirilmesi bu vesileyle çocuklarımıza karşı yapılabilecek her türlü istismar ve taciz önlemek, bu alanlarda kanun dışı olayların bir şekilde tespitini mümkün kılmak, uyuşturucu, madde bağımlılığı, gasp, kapkaç, hırsızlık ve değer gayri kanuni olayların önüne geçmek, tespitini mümkün kılmak için oy birliği ile kabul edilen bir önerge vermiştik.

Şimdi teknik hazırlıkların tamamlandığını görüyoruz ve mutlu bir sonuca varmak üzereyiz. Bu noktada bilgi işlem daire başkanı Erdoğan kurtoğlu, çevre koruma kontrol Daire Başkanı Orhan Kocaağa ve belediye başkanımız Sayın Mustafa Tuna Bey’in önergemiz konusunda verdikleri desteğe huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

KAYIP ÇOCUKLARIMIZ..

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri ortada; 2008-2016 yılları arasında her türden kayıp çocuk vakaları maalesef 100 bini aşmıştır.

Yaşadığımız olaylar, konunun ne kadar aciliyet kazandığını ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını göstermektedir.

HAYVANLARA YAPILAN İŞKENCE VE İSTİSMAR..

Dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer nokta da maalesef hayvanlara yapılan eziyetler ve istismarlardır. Çünkü bunu bilimsel araştırmalar ve geçmiş tecrübeler defalarca ispatlamış. Hayvanlara yapılan şiddetin sonu çocuklara, hayvanlara yapılan şiddetin sonu kadınlara şiddete ve tacize varıyor. Bunu bilimsel araştırmalar ve geçmiş tecrübeler defalarca ispatlamış.

Bu nedenle hayvanlara yapılan işkence ve istismarın kesinlikle göz ardı edilmemesini, ülkemizde yıllardır ileri sürülen bu bilimsel görüşü artık yeterince ciddiye alınması gerektiğini de sizlerle paylaşıyorum.

SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÇIKIŞ YOLLARI

Öncelikle taciz ve istismar ve kaçırılma gibi acı olaylardan korunmak ve kollanmak adına çocuğa ve aileye olay öncesinde, (bir çeşit koruyucu hekimlik gibi) korunmalarını dört ana noktada görüyoruz..

1- iki yaşından itibaren her çocuğun bu eğitimden geçirilmelerini ve bilinçlendirilmeleri şart görüyoruz. çocuk ve aileye uzmanlarca ciddi bilinçlendirme ve korunma eğitimi verilmesi şart. Diğer yandan yüzde yüz her öğretmenin de bu konuda eğitilmesi gerekiyor.

2- Emniyetçe iyi bilinen hasta ruhluların zorunlu da olsa tedavi edilmesi gerekli. Devlet kurumlarının değerlendirmeye aldığı Kimyasal Hadım - Kastrasyon beklenen bir adımdır ve memnuniyet vericidir.

3- Çocuk oyun alanları ve özel bölgelerin kameralarla kontrol ve denetim altında tutulması önleyicilik açısından zaruri görüyoruz.

Ankara’ nın bunu uygulamaya koymasının devamın da tüm yurtta yaygınlaştırılması gerektiğini ön görüyoruz.

4- Yine bilinen bu hasta ruhluların Çip yada Elektronik Kelepçe ile kontrol altına alınarak, çocuklarla ilgili alanlardan uzak tutulmasını gerek şart olduğunu düşünüyoruz.

Bu konuda adli ceza ve diğer yaptırımlar elbette ilgililerin tasarrufundadır.

BİZLERİN ÇÖZÜM NOKTASINDA SORUMLULUKLARIMIZ VAR..

Dünyada yapılan istatistikî çalışmalar, hasta ruhlu kişilerde bu iğrenç hastalığı harekete geçiren güdünün, uzun hapis cezalarıyla da azaltılmasının maalesef yeterince mümkün olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, devletler bu suçluların ve tercihlerinin sadece cezalarla değişmeyeceğinin bilinciyle alternatif seçenekleri düşünmeye, değerlendirmeye yönelmektedir. Bu konuda çok geniş bir kamu oyu desteği mevcuttur.

Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte elde edeceğimiz sağlıklı sonuçları: ancak tüm önlemleri yine birlikte alarak çözüm noktasında devreye sokulması, sorunu bitirmede büyük önem arz etmektedir.

Devletin ve bizlerin tüm kurumları ile bu konuda kararlılığımızı göstererek, sabırla ve özenle, aklı ve bilimsel görüşü öne alarak, manevi duyguların da desteği ile bunu başaracağımıza olan inancımız tamdır.

Bizim ilgililerden beklediğimiz, acil çözümler üretmeleri ve bir an önce uygulamalarıdır.