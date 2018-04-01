Çocuk tacizleri ve çocuk istismarları toplumun acı, derin ve gizli yarasıdır

Mahir Özel

Bu yara bir şekilde yıllardır örtülür, kapatılır, kendi içinde gizlenir ve absorbe edilmeye çalışılır..

Bu konuda değişik, tek tek, bireysel yada geçici tedbirlerle bir yere varılamamıştır varılamayacağı da açıktır..

Yıllardır, yüzyıllardır yaşadığımız tecrübeler bunu göstermektedir..

Ailelerden, anne ve babalardan gelen yoğun isteklerle: dillendirmeye, hatta söz etmeye çekindiğimiz bu trajik sorunla ilgili bir yerden bir şekilde başlamak gereğini hissettik..

Özellikle yavrularımızın toplum içine ilk çıktıkları yerler oyun alanları parklar yeşil alanların bir şekilde koruma ve kollama altına alınması gerektiğini düşündük..

Ankara Büyükşehir Meclisi ne 10 Temmuz 2017 tarihinde tacizcilere ve istismara karşı; çocuk parklarına, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanlarına kameralar konması konusunda önerge verdik..

Verilen önergede çocuk istismarının ve tacizlerinin önlenmesi için Ankara Anakent ve ilçelerinde parklara ve çocuk oyun alanlarına kamera sistemleri kurulması.

yapılan inceleme ve değerlendirmede parklar ve çocuk oyun alanlarına kurulacak ve ilgili kuruluşlar da ki sorumlularca gözlenen kamera sistemi ve acil yardım butonlarının yalnız çocuk istismarını ve tacizini önlemenin dışında;

A- ) madde bağımlılarının da anılan yerlerden uzak tutulması,

B- ) çocuklar dışında başka diğer bireylere de cinsel istismar ve sarkıntılığın önlenmesi

C- ) müstehcenliğe yâda fuhuşa yönelik görüntülerin ortadan kaldırılması

D- ) darp, kavga, türü her türlü olayların gözlenmesi ve aydınlatılması

E- ) hırsızlık, kapkaç, gasp türü olayların önlenmesinde de faydalar sağlayacağı tespit edilmiş olup,

alınan bu tür önlemlerin toplumun ortak alanları huzur ve güvenle kullanımında geniş katkılar sağlayacağı düşünülerek, halkın kullanımında olan, parklar, yeşil alanlar, oyun alanlarına kameralar ve acil yardım butonlarının konulması uygun görülmüştür.

Çocuk Hakları Komisyonu ve Büyükşehir Meclisince 14 Ağustos 2017 tarihinde oy birliği ile kabul edilen bu kararla Ankara ve 25 ilçesine çocuk oyun alanlarına kameralar ve Acil yardım butonları konulması kararı oy birliğiyle çıktı..

Bunun çocuk tacizleri ve istismarcılarına karşı Türkiye çapında bir başlangıç hareketi olmasını diğer koruma önlem ve tedbirlerinin de bunun devamında uygulamaya geçirilmesini inşallah bu şekilde bir anlamda tetiklemiş, başlatmış oluruz.

Bizim amacımız yalnızca tüm alanları Mobese kameralarıyla kontrol altında tutulan sürekli denetimdeki korku toplumu yaratmak değil; kendilerini çok iyi gizleyebilen hasta ruhlardan ve potansiyel suç makineleri yada bir takım zararlı madde bağımlılarının dan, her türlü art niyetli kişilerden; gözümüzden esirgediğimiz yavrularımızı korumak ve kollamaktır . Bu konuda bize yeterince hak verileceği umudunu taşıyor sorumluları bu nedenle göreve davet ediyoruz..

Biliyoruz ki bu işin temel kökeni öncelikle bireysel sonrasında toplumsal eğitimden geçer..

Ve bu nedenle toplumda bunun gerçekte bir eğitim konusu olduğunu düşünenlerin varlığını da çok iyi biliyoruz.. Ancak şiddette ya da cinsel içerikli birtakım saldırıların maalesef üniversite ya da yüksekokul okumakla ilgisinin olmadığı bilinen ve yaşanılan gerçekler arasındadır. Bunun da bilincindeyiz..

Çocuğa; şiddet, istismar ya da kadına şiddet ya da cinayet eğer bir takım yüksek öğretim görmüşler tarafından da çokça yapıldığı ileri sürülüyor ki maalesef bunu yaşıyoruz, bu bir kısım yüksek öğretim görmüşlerin de yeterince “eğitim” almadığını, alamadığını yada verilemediğini gösterir..

Zira şu nokta henüz yeterince anlaşılmamış ve algılanmamıştır..

Verilen her öğretim programı insanı, bireyi ve toplumu eğitmek anlamı taşımamaktadır..

Zira öğretim başka, eğitim bambaşkadır.. Bu çok net görünmektedir.

Yüzyıllardan gelen bazı problemlerin ve yaşanılan acı gerçeklerin çağımızdaki bilişim ve iletişim sistemindeki inanılmaz süratle yayılabilmesi, açıklanması sonucunda bu tür yapılan hemen her şey rahatlıkla derhal ortaya çıkabilmekte toplumun gözleri önüne serilebilmektedir...

Bazı şeyler artık gizlenememektedir.

Mızrak Çuvala sığmamaktadır..

Bu anlamda bu türlü yüzyıllara dayalı sorunları çağımızın bilgileri, ilmi ve tekniğin ışığında önce görsel tedbirler, emniyet tedbirleri ve devamında mutlaka eğitim alanındaki tedbirlerle çareler çözümler arama durumundayız..

Bu nedenle İhlas Haber Ajansı'nın, TGRT televizyonu ve Türkiye gazetesinin, bizim 2017 Temmuz ayında Ankara Büyükşehir Meclis ile verdiğimiz önerge ile başlatmış olduğumuz çocuklara tacizcilere ve istismara karşı Türkiye genelinde çocuk parklarına çocuk oyun alanlarına kameralar konması kampanyasını yürekten kutluyor destekliyoruz..