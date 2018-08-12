Çocuk Teknoloji Evi’nin Yaz Kampında, Robotik Eğitim veriliyor

Çankaya Belediyesi'nin Uğur Mumcu Parkı içerisinde açtığı ve çocukların teknolojiyle tanışmalarına olanak sunduğu Çocuk Teknoloji Evi’nin Yaz Kampında, çocuklar kodların, robotların dünyasını keşfetti.

Yaz dönemi boyunca 480 çocuk eğitim aldı. Okulların kapanmasıyla birlikte teknolojiye meraklı genç beyinlerin yaz ayı boyunca çeşitli atölyelerde hünerlerini sergilediği Yaz Kampı, 7 Eylül’de sona erecek.

Çocuk Teknoloji Evi sayesinde hayallerinin sınırlarını zorlama şansını yakalayan 8-16 yaş arası çocuklar Robot, 3D Tasarım ve Kod Atölyesi'nden oluşan sınıflarda eğitimlerine devam ediyor.

Bilimsel eğitimlerin verildiği Çocuk Teknoloji Evi Yaz Kampında her biri 11 gün süren ve 5 dönemden oluşan periyotlarla teknolojik gelişmeleri yakından takip eden çocuklara; Robot Atölyesinde Nur Doğan ve Kenan Doğan, 3D Tasarım Atölyesinde Zeynep Akıllı ve Cumali Öztürk, Kod Atölyesinde Nilay Şipal ile Gökhan Akyol eğitim veriyor. Birinci etabı başarıyla tamamlayan çocuklar, eğitimcilerin yönlendirmesiyle ikinci etaba da katılabiliyor.