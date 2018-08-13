Çocuk ve Gençlik ile Ders Kitapları ve Eğitim Yayıncılığı

Halim Utlu / Gazeteci

III. Milli Kültür Şurası (3-5 Mart 2017) Kararları arasında yer alan ve yayıncılık sektörü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile düzenlenen 6. Ulusal Yayın Kongresi, 10-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapıldı.

Ülkemizde günümüze değin yapılan 5 yayın kongresinde, yayıncılık sektörünün mevcut sorunlarının değerlendirildiği ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlendiği 1. yayın kongresi 1939’da, 2. kongre 1975’te, 3. kongre 1991’de, 4. kongre 1998’de ve son olarak 5. yayın kongresi ise 2009 yılında gerçekleştirildi.

12 komisyon için 250 üye seçimi yapıldı

6. Ulusal Yayın Kongresi çerçevesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer ARISOY başkanlığında, yayıncı ve yazar meslek birlikleri temsilcilerinin yer aldığı Ulusal Yürütme Kurulu oluşturuldu.Kongre kapsamında oluşturulan 12 komisyon için yayıncılık sektörü, kamu ve akademik camiadan 250 üye seçimi yapıldı.

Komisyonlarda görev alan 24 raportör tarafından çalışma,komisyon başkan ve üyelerince de,sonuç raporunda yer almak üzere, öneri metinleri hazırlandı. Her bir Komisyon, en az bir defa olmak üzere, 2 ilde (İstanbul ve Ankara) toplam 20 ön hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

Kütüphaneleri geliştiren, okuma kültürü yaygınlaştırılmalı

5.Yayın Kongresinin bütün konu başlıklarını da içine alacak şekilde belirlenen 6. Ulusal Yayın Kongresi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı,komisyonlarda ve genel kurulda dile getirilen görüşler ve yapılan değerlendirmeler ışığında, kongre sonuçlarının açıklanmasını uygun gördü. Sonuç bildirgesine göre;

"Kamu kuruluşları, yayıncılığın sınırlarına giren alanlarda, yayın faaliyetinde bulunmamalı; zorunlu olarak yapılan yayınlarda ortak yapım anlayışı benimsenmelidir. Devlet yayıncılıktan ziyade, kütüphaneleri geliştiren ve güçlendiren, okuma kültürünü yaygınlaştırmayı, edebiyat üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bir politika izlemelidir.

Yayıncıların, vergi yükümlülüğü sorunları giderilmeli

Yayıncıların, özellikle vergi yükümlülüğünden doğan sorunları giderilmeli; KDV iadeleri, kâğıttaki KDV oranları ve stopaj oranları konusunda, gerekli yasal düzenlemeler ile yayıncılığı ilgilendiren bütün alanlarda da, ihtiyaç haline gelen yasal düzenlemeler yapılmalıdır." denildi.

Yayıncılığın çalışma alanını oluşturan konuların tahkim edilmesi ve yeni kararlar alınması ile bir çerçeve oluşturulması gayesiyle,"Okuma kültürünün de, komisyon başlıklarına ilave edildiği Kongrenin sonuç bildirgesi, kamu oyu ile paylaşılırken, 6.Ulusal Yayın Kongresi ön raporu da açıklandı.

Raporların tamamı "Kongre Kitabı" olarak basılacak

6. Ulusal Yayın Kongresi komisyon raporlarının tamamının "Kongre Kitabı" halinde hazırlanıp, kamuoyuna arz edileceğine dikkat çekilen ön raporda, komisyonlarda öne çıkan görüş, öneri ve tekliflerden oluşan metnin, kongre ön raporu olarak açıklanması uygun görüldü. Kongre ön raporunda;

Sektörel Yapı,Yayın Hukuku ve Fikri Haklar,Yayıncılıkta Devletin Rolü ve Kamu Yayıncılığı, Ders Kitapları ve Eğitim Yayıncılığı, Yayıncılıkta Satış ve Pazarlama, Akademik Yayıncılık, Çeviri Politikaları, Okuma Kültürü,Süreli Yayıncılık,Yayıncılık Standartları, Kütüphanecilik ve Derleme ile Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı ayrı ayrı başlıklar halinde değerlendirildi. Ön raporda ve Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı ile Ders Kitapları ve Eğitim Yayıncılığı kısmında, şu görüş ve düşüncelere yer verildi;

Türkçe’nin zengin ve doğru kullanımı gözetilmeli

- Çocuk ve gençlik kitabı yayımlayan yayınevlerinin, yayın kurulundan editörlere, grafik tasarımdan satış-pazarlamaya kadar, çocuk ve gençlik kitapları yayıncılığına odaklanması ve uzmanlaşması önemlidir.

- Çocuk edebiyatı alanında lisansüstü programlarının açılması sağlanmalıdır.

- Türkçe’nin zengin ve doğru kullanımı gözetilmeli, yazar, çevirmen ve editörlerin ana dillerindeki yaratıcı yetkinliği ve dil duyarlığı vazgeçilmez olmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili üniversite bölümleri ve ilgili yayıncı meslek örgütleri iş birliği ile çocuk edebiyatı ve okuma kültürü konusunda eğitimler verilmelidir.

Edebiyat kitapları, sınav ya da not konusu edilmemeli

- Yayıncının kitabı yayınlama, yetişkinin kitabı önerme, çocuğun ve gencin de kitabı seçme hakkı olduğu unutulmamalıdır.

- Toplumda kitabın bedava elde edilebilecek bir ürün olduğu algısı kırılmalıdır. Bu konudaki fırsat eşitliği kütüphaneler aracılığı ile sağlanmalıdır.

- Çocuk kitapları ister eğitsel, ister edebî nitelikte olsun resim, metin, tasarım bakımından bir bütündür. Fotokopi ile kitabı çoğaltmak bütünlüğü bozduğu gibi, çocukla kitap arasında kurmayı hedeflediğimiz ilişkiyi zedeler.

- Edebiyat kitapları, sınav ya da not konusu edilmemeli, tam aksine çocuğa okuma zevki aşılayacak ve okuma kültürünü geliştirecek bir program içinde okutulmalıdır.

Okul ve kütüphane merkezli okuma teşvik edilmeli

- Ders kitapları, yardımcı ders kitapları ve akademik yayıncılıkta Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve yayıncılar arasında yakın iş birliği ve ortak çalışma imkânları oluşturulmalıdır. Eğitim programlarından kentlerdeki kitapçıların yaygınlaştırılmasına kadar, farklı birçok teşvik düşünülmeli ve hayata geçirilmelidir.

- Okuma kültürünün yaygınlaşması için, okuma ile ilgili bütün parametreleri kapsayacak şekilde çalışmalar yapılmalı; okul merkezli, kütüphane merkezli okuma faaliyetleri teşvik edilmelidir.

- Çocuk kitaplarında Türkçe’nin zengin ve doğru kullanımı ve görsel zenginlik gözetilmeli, çocukların kitaba kolayca erişimi sağlanmalıdır.

Çocuğun ihtiyacı yayıncılık desteklenmeli

- Millî Eğitim Bakanlığının tüm kontrol ve denetim mekanizmalarını hazırlayıp elinde bulundurarak, ders kitabı yayıncılığından kademeli olarak çekilmesi gerekmektedir.

- Yayıncının kitabı yayınlama, yetişkinin kitabı önerme, çocuğun ve gencin de kitabı seçme hakkı olduğu unutulmamalıdır. Çocuk yayıncılığının özel bir ihtisas gerektirdiği gerçeğinden hareketle, her türlü çocuk okurun ihtiyaçlarını giderecek bir yayıncılık anlayışının yaygınlaşmasına destek olunmalıdır.

Öğretmen,yardımcı kaynakları zorunsuz tavsiye edebilmeli

- Öğretim programları pilot uygulama sürecine tabi tutulmalı, müfredatın yayınlanmasından asgari 1 yıl sonra uygulamaya geçirilmelidir. Yeni öğretim programına kademeli olarak geçilmeli, öğretim programlarında yüzde 30’dan fazla kazanım eklememesi durumunda, güncelleme (revizyon) sağlanmalıdır.

- Eğitim yayıncıları, kaynak kitap ve yardımcı eğitim materyallerine ilişkin faaliyetleri için, hukuki-meşru zemin oluşturulmasını talep etmekte olup, öğretmenlerin ihtiyaç duyduklarında uygun gördüğü yardımcı kaynakları zorunlu tutmadan, öğrencilerine tavsiyede bulunabilmelerine imkân sağlanmalıdır.

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