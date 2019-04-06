Çocuklar Duymasın Dizisinde Sona Gelindi ! Sevilen Dizi Haftaya Final Yapıyor

Türk televizyon yapımları arasında en çok sevilen dizilerden biri olan Çocuklar Duymasın dizisinde sona gelindi. Başrollerini sevilen oyuncular Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ’un paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinin gelecek haftaki bölümünde final yapacağı açıklandı. Dizinin yapımcılığını üstlenen Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin bu sezonluk sonuna gelindiğini ve sevilen diziye bir süre ara verileceğini belirtti. Dizinin hayranları bu alınan bu karar sonucu üzüntülerini, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.

Bir dönem ekranlara veda etse de 2002 yılından bu yana, televizyonda görmeye doyamadığımız diziler arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisi, bu sezonda erken final yapıyor. Alınan karar neticesinde, sevilen dizinin yapımcısı Birol Güven, Çocuklar Duymasın dizisinin gelecek bölümünde sezon finali yapılacağını ve bir süre ekranlardan uzak kalacağını takipçileriyle paylaştı.

Mart Ayının Başında Final İddiası Gündemdeydi

Öte yandan mart ayının başında, Çocuklar Duymasın dizisinin 4 bölüm sonra final yapılacağı dedikoduları ciddi bir şekilde dile getirilmeye başlamıştı. Bu süre boyunca, sevilen dizinin ne yapım ekibinden ne de ünlü oyuncularından bir açıklama gelmemişti. Ancak dün itibarıyla Birol Güven’in yapmış olduğu açıklama neticesinde, sevilen dizinin geleceği hakkındaki dedikodular bir nebze haklı çıktı. Ünlü yapımcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dizinin hayranlarına üzücü haberi verirken, tüm ekip arkadaşlarına ve Kanal D çalışanlarına emekleri için teşekkür etti.

Nedeni Açıklanmadı Ama…

Ünlü yapımcı Birol Güven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir dönem ekranlarda yer almasa da 2002 yılından bu yana desteğini esirgemediği Çocuklar Duymasın dizisinin gelecek bölüm erken final yapması hakkında bir sebep göstermedi. Bu nedenle üzücü haberi alan dizinin hayranları Çocuklar Duymasın dizisinin neden ekranlara veda ettiği hakkında sosyal medyada yoğun tartışma yaşadı. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olan Çocuklar Duymasın finalinin, dizinin yeteri kadar izlenme oranlarını yakalayamaması yüzünden gerçekleştiği belirtildi. Hatta geçtiğimiz haftalarda dizinin yayın gününün reyting oranlarını artırmak için değiştirildiği, ancak beklenen çözümü yaratmadığı ifade edildi.