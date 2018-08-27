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Çocuklar Ovacık’ta bulunan Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

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Çocuklar Ovacık’ta bulunan Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti
Vatandaşla güçlü iletişim kanalları kurarak gönüllerine de giren Keçiören Belediyesi, "Bir Hayalim Var" projesiyle Keçiörenli'lerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile özellikle ev hanımları, yaşlılar ve çocukların hayalleri bir bir gerçeğe dönüştürülüyor. Proje sayesinde ilköğretim öğrencisi Belinay Subaşı ile Ömer Altıntaş’ın da hayalleri gerçek oldu. Hayvanları çok seven Ömer Altıntaş ve veteriner olmak isteyen Belinay Subaşı Ovacık’ta bulunan Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek hem onları daha yakından tanımak için bilgi aldılar hem de gönüllerince sevdiler.

BAŞKAN AK’A YENİ BARINAK İÇİN TEŞEKKÜR

Sokak hayvanlarına karşı duyarlılık isteyen çocuklar, Bağlum’da inşaatı devam eden hayvan barınağını duyunca çok sevindiler ve bu proje için de Başkan Ak’a teşekkür ettiler.

AK Masa üzerinden başvuruların yapıldığı “Bir Hayalim Var” projesi ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "İnsanlarımızın içinde uhde kalan ve çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle erteledikleri hayallerini gerçeğe dönüştürmek için başlattığımız bu proje ile vatandaşımızın gönlünü kazanmaya devam ediyoruz. Onların mutlu olması ve hayallerinin gerçekleştirilmesi noktasında imkânlarını seferber eden bir belediyeyiz.” dedi.

Çocukların diğer canlılara karşı duyarlılıkla yetiştirilmesi gerektiğinin de altını çizen Ak iki çocuğun hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu belirterek Bağlum’da yapımı devam eden barınakla ilgili de bilgi verdi; “3 bin 430 m² alan üzerine yaptığımız barınağın içerisinde yaklaşık 450 köpek için yazlık ve kışlık padok, 40 m² alanda yaklaşık 50 kedi kapasiteli kedi evi, karantina birimi, mama hazırlama ünitesi, sağlık hizmetleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, sahiplendirme alanı, idari ofisler yer alacak. Eylül sonu tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz.”​

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